Окрошка на бульйоні по-домашньому: рецепт холодного супу, який рятує у спеку

Окрошка по-домашньому / © Credits

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Окрошка вже давно стала одним із символів літнього меню. Її люблять за свіжість, легкість і можливість приготувати заздалегідь, достатньо дати супу настоятися в холодильнику, та смак стане ще насиченішим.

У рецепті від Katarina_cooksоснову становить ніжний курячий бульйон із відвареним філе, а знайоме поєднання картоплі, яєць, свіжих огірків і редиски доповнює заправка зі сметани, майонезу, гірчиці та дрібки лимонної кислоти. Велика кількість кропу та зеленої цибулі додає страві літнього аромату, а подача зі свіжим хлібом робить її повноцінним обідом.

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Інгредієнти вода 2 л куряче філе 300 г картопля, відварена в мундирі 150 г свіжі огірки 150 г редиска 100 г яйця 3 шт. зелена цибуля 15 г кріп 10 г сметана 100 г майонез 80 г гірчиця 1 ч. л лимонна кислота на кінчику чайної ложки сіль свіжий хліб 2 скибочки

Приготування

Куряче філе покласти у 2 л холодної води та довести до кипіння. Першу воду злити, після чого знову залити філе чистою водою. Після повторного закипання варити близько 15 хв, періодично знімати піну та підсолити бульйон. Готове м’ясо залишити охолоджуватися одразу у бульйоні, адже так воно збереже соковитість. Охолоджене куряче філе, картоплю, відварену у мундирі, яйця та свіжі огірки нарізати невеликими кубиками. Редиску нарізати дрібніше. До підготовлених овочів і курятини додати сметану, майонез, чайну ложку гірчиці, дрібку лимонної кислоти та сіль. Поступово влити охолоджений курячий бульйон, ретельно перемішати до однорідності. Наприкінці додати багато дрібно нарізаного кропу та зеленої цибулі. Готову окрошку поставити до холодильника щонайменше на 60 хв. Подавати холодним зі свіжим хлібом.

Окрошка — це той випадок, коли прості сезонні продукти перетворюються на ідеальну літню страву.

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