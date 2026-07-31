Фото: Тетяна Шавловська

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25-26 липня в Луцьку відбувся VI Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Захід об’єднав 86 учасників із різних сфер — прозаїків, поетів, істориків, філософів, дипломатів, військовослужбовців, ветеранів, журналістів, культурних менеджерів, перекладачів, підприємців та музикантів.

Серед них: Хуан Антоніо Берньє, Ірене Ернандес Веласко (Іспанія); Жуан Піна (Португалія-США); Міколай Ґринберґ (Польща); Йоріс Ляєндайк (Нідерланди); Валерій Пузік, Любов Якимчук, Василь Карп’юк, Павло Дерев’янко, Олександр Бойченко, Артем Чех, Галина Крук, Мирослава Барчук, Анастасія Зухвала, Данило Лубківський, Катерина Калитко, Олена Герасим’юк, Макс Кідрук, Альберт Цукренко («Хамерман Знищує Віруси»), Світлана Тараторіна, Євген Лір, Максим Щербина, Севгіль Мусаєва, Тарас Прокопишин, Юлія Тимошенко, Тарас Лютий, Олеся Островська-Люта, Яніна Соколова, Вахтанґ Кебуладзе (Україна) та інші.

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Фестиваль відбувся за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Флагманські події», Посольства Іспанії в Україні, Фундації ЗМІN та за сприяння Луцької міської ради.

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Основна програма налічувала 21 подію: поетичні читання, фокусні дискусії, публічне інтерв’ю, стендап-шоу, перформанс солідарності «Echoes/Відлуння», запис подкасту «СучЦукрМуз», виступ хору «Оранта», а також концерти гуртів thekomakoma та Vivienne Mort тощо. У переддень фестивалю відбувся медіатур для іноземних авторів-учасників «Фронтери» та журналістів. Участь у ньому взяли 3 письменники та 8 медійників із Іспанії, Португалії, Польщі та Нідерландів. У Луцьку гості відвідали Музей сучасного мистецтва Корсаків, кафе суспільного впливу misto.cafe та LU Gallery. Завершився день екскурсією «Окольним замком». У неділю, 26 липня, відбулася також презентація кейсів Chapter Ukraine (Читомо), Ukraïner, Varosh та Інституту центральноєвропейської стратегії для іноземних журналістів.

Фестиваль відвідали 2 718 людей — більше, ніж минулими роками.

За словами засновниці Літературної платформи «Фронтера» Елли Яцути, підсумки фестивалю варто вимірювати не лише кількістю подій чи гостей, а тим, наскільки ідеї «Фронтери» здатні перетворюватися на реальні дії.

«Цьогоріч ми говорили про межі причетності, але зрештою вкотре переконалися: справжня причетність не закінчується розмовою. Вона проявляється у готовності слухати одне одного, будувати зв’язки, брати відповідальність, підтримувати військових, створювати доступні простори, відкривати Україну світові й світ — Україні. Саме тому для нас „Фронтера“ — це не лише фестиваль про літературу. Це простір, де культура стає місцем зустрічі, довіри й спільної дії. І коли понад дві з половиною тисячі людей щороку обирають бути частиною цього процесу, ми переконуємося: такі розмови справді здатні перетворюватися на реальні вчинки й формувати наше спільне майбутнє», — говорить Елла Яцута.

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Фокус-тема фестивалю та промова Валерія Пузіка

На відкритті фестивалю з вступною промовою виступив письменник, художник та військовослужбовець Валерій Пузік. У своєму зверненні він розкрив фокус-тему цьогорічного фестивалю «Межі причетності».

«Кожен текст про російсько-українську війну важливий.

Кожен голос — важливий,

і ми повинні навчитись слухати ці голоси.

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Хто, як не ми, несе відповідальність за наше теперішнє і наше майбутнє?

Хто, як не ми, збереже кожне слово та кожне ім’я?

Хто, як не ми, збереже пам’ять про дні наших визвольних змагань?».

Автор переконаний: культура під час війни має стратегічне значення. Вона формує дух і характер.

«Література, кіно, театр, музика, образотворче мистецтво — не м’яка сила. Це повноцінна зброя та елемент впливу, де форма, зміст та досвід мають вагу. Культура — це, безперечно, фундамент нашого майбутнього. Вона — не дзеркало суспільства, а молот, яким кується нова реальність. Ми живемо в час, коли швидкість та реакція — елемент виживання. Війна — це не слова, а дії; час непростих рішень та непростих тем», — додає Валерій Пузік.

Також фокус-темі фестивалю було присвячено чотири основні дискусії. Під час них українські та іноземні учасники події обговорили відчуття приналежності до спільноти та досвід військовослужбовців і ветеранів, побудову зв’язків між людьми, країнами та інституціями через культуру й міжнародну співпрацю, пам’ять тимчасово окупованих територій і досвід полону та повернення, а також стратегічні виклики і рішення для майбутнього України. Ці розмови об’єднала спільна тема причетності — до спільноти, пам’яті та відповідальності за майбутнє країни.

Безбар’єрність на фестивалі: що було організовано

Як і минулими роками, організатори «Фронтери» великого значення надають безбар’єрності локації. «Окольний замок» поступово перетворюється на доступний простір для кожного. Уже другий рік поспіль над удосконаленням умов тут працює команда ГО «місто.ребут».

Зокрема, під час фестивалю для зручності пересування фотозони обладнали пандусами, а складні ділянки додатково промаркували. На території Волинського фахового коледжу НУХТ працювала кімната для батьків з дітьми, а для наймолодших відвідувачів підготували наліпки з іменем дитини та контактним номером телефону — на випадок, якщо малеча загубиться. Завдяки співпраці з ГО «Соціальна єдність» більшість подій фестивалю супроводжувалися жестовою мовою. Також на території коледжу облаштували вбиральню, адаптовану для потреб людей з інвалідністю.

Для комфорту гостей на «Фронтері» працювали точки з безоплатною питною водою, а для домашніх улюбленців підготували окремі посудини з водою.

Події фестивалю супроводжувалися перекладом англійською мовою, а деякі — іспанською.

Фото: Тетяна Шавловська

«БараБука» на «Фронтері»: дитяча програма фестивалю

На цьогорічному фестивалі вдруге діяла спеціальна дитяча програма. Її підготувала Лабораторія дитячого читання НЦ «Мала академія наук України» «БараБука».

Загалом відбулося 12 заходів. До дитячої програми долучилися 8 українських авторок: Марія Артеменко, Зоряна Биндас, Ольга Куждіна, Галина Крук, Маргарита Левчук, Настя Музиченко, Слава Світова і Таня Стус. Разом із письменницями присутні майстрували, вигадували сюжети, занурювалися в пригоди, малювали, а головне — знайомилися з чудовими книжками і весело проводили час.

За словами координаторки дитячої програми, методистки лабораторії дитячого читання «БараБука» Віталіни Макарик, відчуття причетності до української культури, літератури та книжки плекається змалечку.

«Саме тому для нас так цінно долучитися до цього процесу на фестивалі „Фронтера“. За ці дні нам вдалося і покреативити, і послухати вірші, і побути детективами, і познайомитися з історіями реальних героїв сучасної війни. На кожну з подій приходило багато дітей, а дехто з наших юних гостей відвідав їх усі! Приємно було зустрічати знайомі з минулого року обличчя, знайомитися з новими маленькими книгодрузяками і бачити, що для певної частини відвідувачів фесту події дитячої програми стають такими очікуваними й бажаними», — говорить Віталіна Макарик.

Потяг на «Фронтеру»

Спеціально до фестивалю на 25-26 липня логістичний партнер «Фронтери» — Укрзалізниця — запустила додатковий швидкісний поїзд інтерсіті №755/756 Київ-Луцьк Frontera Express.

На борту потяга відбулися поетичні читання за участі письменниці й перекладачки Катерини Калитко, що реалізуються спільно з проєктом «Недописані». Крім того, у кожному вагоні суботнього рейсу Київ-Луцьк на випадкових місцях пасажирів очікували літературні подарунки від «Фронтери», видавництва «Лабораторія» та УЗ. Серед них, зокрема, книжка журналістки Марічки Паплаускайте «Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці».

Партнерства, локальний бізнес та збір на підтримку Сил безпеки й оборони України

Свою присутність на фестивалі забезпечили й партнерські інституції та проєкти.

Зокрема, «Фронтера» налагодила партнерство з літературно-перекладацьким фестивалем TRANSLATORIUM із Хмельницького: у їхньому просторі в підземеллі Окольного замку відбулися воркшоп про привласнення тексту від Марії Матяшової, гра «ПереклаДійсність» та інсталяція про людський зв’язок та форми присутності. Litosvita підготували виставку ілюстрацій до текстів антології «Бий, тікай, завмри». На стенді Ukraїner відвідувачі мали змогу поспілкуватися з командою Ukraїner, зануритися у VR-подорож Кримом, а також пограти в інтерактивну гру «Читай носом».

На стенді від команди Varosh відвідувачі фестивалю поринали у віртуальну екскурсію Ужгородом через роздруковані фото з перших двох чисел журналу про мистецтво та архітектуру міста.

«Для багатьох гостей побачити стенд про Ужгород у Луцьку було щирим здивуванням, утім вже за кілька хвилин розмови і команда, і учасники погоджувалися з думкою, що це чи не найкращий спосіб розповідати одне одному про наші міста і будувати мости між людьми, інституціями та регіонами», — додає співзасновниця та директорка Varosh Росана Тужанська.

Цьогоріч книжковим партнером «Фронтери» була книгарня Readeat. На стенді книгарні можна було підтримати ініціативу «Книга на фронт» від «Культурних сил» — придбати книжки, які «Культурні сили» згодом доставлять на фронт, у шпиталі та реабілітаційні центри. А при купівлі книжки «Потяг прибуває за розкладом» Марічки Паплаускайте 10% від вартості кожного примірника перераховували у фонд «Залізна родина» на реабілітацію поранених та підтримку сімей загиблих залізничників.

Напередодні фестивалю «Фронтера» разом із «Повернись живим» оголосила збір мільйона гривень для бригади «Любарт». До ініціативи також долучилися 15 луцьких бізнесів: М’ЯТА, Студія Хліба, Едельвіка, КУЛЬТ, IKOS, НЕпроХліб, Територія йоги, G-BAR, Happy Bakery, Ціберек, CHAI_13, Ферма, Ясочка, Cafe de Vino, Sisters A. Chocolate та 2S Bakery. Усі партнери інформаційно підтримали збір, а також обрали власний формат благодійної участі: створили спеціальні позиції в меню, спрямували частину прибутку або коштів із продажу окремих товарів і послуг на збір, надали лоти для благодійного аукціону чи подарунки для розіграшів. Долучитися до збору через заклади-партнери можна до 3 серпня включно.

Загалом за два дні фестивалю з відвідувачами та партнерами організатори зібрали 1 115 818 грн на підтримку Сил безпеки й оборони України:

– Lubart Foundation — 120 910 грн на потреби бригади;

– ОТАВА — 35 340 грн на лікування та відновлення бійців бригади «Любарт»;

– AZOV.ONE — 80 351 грн на потреби бригади Азов;

– Банка «Привіти на Фронтері» (чат екрану, мерч і аукціони) — 453 411 грн. Кошти буде відправлено на збір на засоби зв’язку для бригади «Любарт», організований фестивалем «Фронтера» спільно з фондом «Повернись живим»;

– Банка «Збір на засоби зв’язку для бригади „Любарт“ спільно із фондом „Повернись живим“, куди також входить допоміжна банка „Портрет за донат“ від фотографа Віктора Голікова — 425 806 грн (станом на ранок 28 липня 2026 року).

Організатор фестивалю — Літературна платформа «Фронтера». Фестиваль відбувся за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Флагманські події», Посольства Іспанії в Україні, Фундації ЗМІN та сприяння Луцької міської ради. Стратегічний партнер — платформа «Алгоритм дій». Діджитал-партнер — ideil. Благодійний партнер — фонд «Повернись живим». У межах партнерства триває збір коштів на потреби бригади «Любарт».

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