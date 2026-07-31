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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Консервація і варення
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
2 хв

Мариновані кабачки на зиму без стерилізації: перевірений рецепт

Рецепт хрустких, смачних маринованих кабачків на зиму

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
42 хвилини
Харчова цінність на 100 г
22 ккал
Коментарі
Мариновані кабачки на зиму

Мариновані кабачки на зиму

Це простий, бюджетний та перевірений роками рецепт, за яким овочі виходять неймовірно хрусткими, смачними та ароматними. Страва готується швидко і не потребує зайвих витрат, а результат завжди перевершує очікування — вже через тиждень-два можна відкривати першу баночку на пробу.

Необхідні інгредієнти на три літрові банки

  • Кабачки — близько 1,8–2 кг (бажано брати молоденькі овочі з тонкою шкіркою).

  • Часник — 9 зубчиків (по 3 зубчики на кожну банку).

  • Пахуча зелень — парасольки кропу або гілочки петрушки (за смаком).

  • Перець горошком — близько 60 штук (по 20 штук на банку).

  • Гострий перець — шматочки або сухий мелений перець (за бажанням, приблизно по половині чайної ложки на банку для любителів пікантності).

  • Лавровий лист — 3 штуки (по одному листочку на банку).

Інгредієнти для розсолу (на 1,5 літра рідини):

  • Кам’яна сіль (не йодована) — 70 г.

  • Цукор — 190 г.

  • Столовий оцет (9%) — 190 мл.

Покроковий процес приготування

  1. Молоді кабачки ретельно промийте у воді, зріжте плодоніжки та кінчики з обох боків. За бажанням можна зрізати й шкірку, якщо вона здається грубою. Наріжте кабачки акуратними невеликими дольками чи брусочками.

  2. У чисті літрові банки викладіть зелень кропу або петрушки, а також по три зубчики часнику. У кожну банку насипте приблизно по 20 штук перцю горошком. За бажанням додайте гострий перець або сухий чилі для гостроти.

  3. Щільно, вертикально або пірамідкою укладіть нарізані кабачки в банки. Не бійтеся щільно утрамбовувати овочі руками, оскільки під час заливки окропом вони трохи осядуть.

  4. Поставте воду на вогонь і доведіть до кипіння. Залийте крутим окропом заповнені банки до самісінького верху, щоб жоден шматочок кабачка не стирчав. Накрийте банки чистими кришками та залиште пропарюватися на 10–15 хвилин.

  5. Злийте воду з банок назад у каструлю (зручно використовувати кришку з отворами). Додайте у злиту рідину кам’яну сіль, цукор та столовий оцет у зазначених пропорціях. Не забудьте покласти в кожну банку по одному лавровому листочку. Доведіть отриманий розсол до кипіння.

  6. Залийте гарячим киплячим розсолом кабачки в баночках під саму кришку і герметично закатуйте. Переверніть банки догори дном, ретельно укутайте в теплу ковдру чи куртку і залиште до повного охолодження (найкраще на всю ніч).

Готові консервовані кабачки виходять надзвичайно хрусткими, помірно пряними та смачними. Зберігайте їх у прохолодному темному місці, а вже за кілька тижнів насолоджуйтеся чудовою домашньою закускою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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