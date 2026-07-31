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Мариновані кабачки на зиму без стерилізації: перевірений рецепт
Рецепт хрустких, смачних маринованих кабачків на зиму
Це простий, бюджетний та перевірений роками рецепт, за яким овочі виходять неймовірно хрусткими, смачними та ароматними. Страва готується швидко і не потребує зайвих витрат, а результат завжди перевершує очікування — вже через тиждень-два можна відкривати першу баночку на пробу.
Необхідні інгредієнти на три літрові банки
Кабачки — близько 1,8–2 кг (бажано брати молоденькі овочі з тонкою шкіркою).
Часник — 9 зубчиків (по 3 зубчики на кожну банку).
Пахуча зелень — парасольки кропу або гілочки петрушки (за смаком).
Перець горошком — близько 60 штук (по 20 штук на банку).
Гострий перець — шматочки або сухий мелений перець (за бажанням, приблизно по половині чайної ложки на банку для любителів пікантності).
Лавровий лист — 3 штуки (по одному листочку на банку).
Інгредієнти для розсолу (на 1,5 літра рідини):
Кам’яна сіль (не йодована) — 70 г.
Цукор — 190 г.
Столовий оцет (9%) — 190 мл.
Покроковий процес приготування
Молоді кабачки ретельно промийте у воді, зріжте плодоніжки та кінчики з обох боків. За бажанням можна зрізати й шкірку, якщо вона здається грубою. Наріжте кабачки акуратними невеликими дольками чи брусочками.
У чисті літрові банки викладіть зелень кропу або петрушки, а також по три зубчики часнику. У кожну банку насипте приблизно по 20 штук перцю горошком. За бажанням додайте гострий перець або сухий чилі для гостроти.
Щільно, вертикально або пірамідкою укладіть нарізані кабачки в банки. Не бійтеся щільно утрамбовувати овочі руками, оскільки під час заливки окропом вони трохи осядуть.
Поставте воду на вогонь і доведіть до кипіння. Залийте крутим окропом заповнені банки до самісінького верху, щоб жоден шматочок кабачка не стирчав. Накрийте банки чистими кришками та залиште пропарюватися на 10–15 хвилин.
Злийте воду з банок назад у каструлю (зручно використовувати кришку з отворами). Додайте у злиту рідину кам’яну сіль, цукор та столовий оцет у зазначених пропорціях. Не забудьте покласти в кожну банку по одному лавровому листочку. Доведіть отриманий розсол до кипіння.
Залийте гарячим киплячим розсолом кабачки в баночках під саму кришку і герметично закатуйте. Переверніть банки догори дном, ретельно укутайте в теплу ковдру чи куртку і залиште до повного охолодження (найкраще на всю ніч).
Готові консервовані кабачки виходять надзвичайно хрусткими, помірно пряними та смачними. Зберігайте їх у прохолодному темному місці, а вже за кілька тижнів насолоджуйтеся чудовою домашньою закускою.