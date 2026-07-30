Рецепт салату з кабачками і рибними консервами на зиму

Незважаючи на те, що поєднання овочів і риби в консервації спочатку може здатися незвичним, цей перевірений роками рецепт приємно здивує своїм гармонійним та насиченим смаком. Така заготовка чудово підходить і як самостійна страва, і як смачна намазка на хліб. Для приготування знадобиться базовий набір доступних інгредієнтів.

Кабачки ретельно почистьте та наріжте невеликими кубиками. Цибулю також очистьте й подрібніть кубиками. Моркву почистьте і натріть на велику тертку.

У великій каструлі розігрійте соняшникову олію та викладіть цибулю. Щойно цибуля стане ледь золотистою і пустить приємний аромат, додайте підготовлену моркву. Тушкуйте овочі приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи. Після цього додайте томатну пасту, добре перемішуючи вміст, викладіть кабачки, накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні.

Відкрийте бляшанки з рибними консервами і викладіть сардини разом з олією до овочевої суміші. Всипте цукор та сіль, ретельно все перемішайте. Накрийте каструлю кришкою і тушкуйте салат на середньому вогні протягом 30 хвилин, не забуваючи помішувати.

За 30 хвилин влийте в каструлю оцет, добре перемішайте та продовжуйте тушкувати ще 20 хвилин. Наприкінці спробуйте салат і за потреби доведіть його до смаку сіллю.