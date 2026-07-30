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- Консервація і варення
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Рецепт салату з кабачками і рибними консервами на зиму
Готуємо смачний салат з сардиною та кабачками
Незважаючи на те, що поєднання овочів і риби в консервації спочатку може здатися незвичним, цей перевірений роками рецепт приємно здивує своїм гармонійним та насиченим смаком. Така заготовка чудово підходить і як самостійна страва, і як смачна намазка на хліб. Для приготування знадобиться базовий набір доступних інгредієнтів.
Інгредієнти:
Кабачки — 3 кг
Жовта ріпчаста цибуля — 1 кг
Морква — 1 кг
Соняшникова олія — 400 мл
Томатна паста — 300 г
Сардини в олії — 2 бляшанки приблизно по 300 г
Цукор — 180 г
Сіль — 3 ст. л.
Оцет 9% — 100 мл
Покрокове приготування
Кабачки ретельно почистьте та наріжте невеликими кубиками. Цибулю також очистьте й подрібніть кубиками. Моркву почистьте і натріть на велику тертку.
У великій каструлі розігрійте соняшникову олію та викладіть цибулю. Щойно цибуля стане ледь золотистою і пустить приємний аромат, додайте підготовлену моркву. Тушкуйте овочі приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи. Після цього додайте томатну пасту, добре перемішуючи вміст, викладіть кабачки, накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні.
Відкрийте бляшанки з рибними консервами і викладіть сардини разом з олією до овочевої суміші. Всипте цукор та сіль, ретельно все перемішайте. Накрийте каструлю кришкою і тушкуйте салат на середньому вогні протягом 30 хвилин, не забуваючи помішувати.
За 30 хвилин влийте в каструлю оцет, добре перемішайте та продовжуйте тушкувати ще 20 хвилин. Наприкінці спробуйте салат і за потреби доведіть його до смаку сіллю.
Гарячий салат розкладіть у попередньо простерилізовані банки (найзручніше використовувати літрові місткості, яких знадобиться близько 8–9 штук). На дно великої каструлі покладіть кухонний рушник, поставте банки, наповніть водою до горлечка, доведіть до кипіння і стерилізуйте протягом 15 хвилин. Після цього повністю остудіть заготовки та приберіть на зберігання до комори.