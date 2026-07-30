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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Консервація і варення
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
2 хв

Рецепт салату з кабачками і рибними консервами на зиму

Готуємо смачний салат з сардиною та кабачками

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
23 ккал
Коментарі
Салат з кабачками та рибною консервою

Салат з кабачками та рибною консервою

Незважаючи на те, що поєднання овочів і риби в консервації спочатку може здатися незвичним, цей перевірений роками рецепт приємно здивує своїм гармонійним та насиченим смаком. Така заготовка чудово підходить і як самостійна страва, і як смачна намазка на хліб. Для приготування знадобиться базовий набір доступних інгредієнтів.

Інгредієнти:

  • Кабачки — 3 кг

  • Жовта ріпчаста цибуля — 1 кг

  • Морква — 1 кг

  • Соняшникова олія — 400 мл

  • Томатна паста — 300 г

  • Сардини в олії — 2 бляшанки приблизно по 300 г

  • Цукор — 180 г

  • Сіль — 3 ст. л.

  • Оцет 9% — 100 мл

Покрокове приготування

  1. Кабачки ретельно почистьте та наріжте невеликими кубиками. Цибулю також очистьте й подрібніть кубиками. Моркву почистьте і натріть на велику тертку.

  2. У великій каструлі розігрійте соняшникову олію та викладіть цибулю. Щойно цибуля стане ледь золотистою і пустить приємний аромат, додайте підготовлену моркву. Тушкуйте овочі приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи. Після цього додайте томатну пасту, добре перемішуючи вміст, викладіть кабачки, накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні.

  3. Відкрийте бляшанки з рибними консервами і викладіть сардини разом з олією до овочевої суміші. Всипте цукор та сіль, ретельно все перемішайте. Накрийте каструлю кришкою і тушкуйте салат на середньому вогні протягом 30 хвилин, не забуваючи помішувати.

  4. За 30 хвилин влийте в каструлю оцет, добре перемішайте та продовжуйте тушкувати ще 20 хвилин. Наприкінці спробуйте салат і за потреби доведіть його до смаку сіллю.

  5. Гарячий салат розкладіть у попередньо простерилізовані банки (найзручніше використовувати літрові місткості, яких знадобиться близько 8–9 штук). На дно великої каструлі покладіть кухонний рушник, поставте банки, наповніть водою до горлечка, доведіть до кипіння і стерилізуйте протягом 15 хвилин. Після цього повністю остудіть заготовки та приберіть на зберігання до комори.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
228
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