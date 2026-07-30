У Польщі зробили важливу заяву про Patriot для України

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Польща після падіння на своїй території російської ракети розгляне можливість передавання Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції на місці падіння російської ракети Х-101 у Люблінському воєводстві, повідомляє Укрінформ.

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За словами глави польського уряду, питання подальшої військової допомоги Україні найближчим часом буде розглянуто спільно з віцепрем’єр-міністром — міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.

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«Після цього інциденту ми спільно з паном віцепрем’єром якнайшвидше розглянемо питання подальшої допомоги Україні, зокрема передавання наступних ракет до систем Patriot, якщо виникне така потреба», — сказав Туск.

Прем’єр-міністр також наголосив, що жодна держава не може гарантувати абсолютну безпеку свого повітряного простору.

«Немає такого неба — ані у США, ані в Ізраїлі, ані в Україні, ані в Росії — яке було б на сто відсотків безпечним», — зазначив він.

Крім того, Туск заявив, що польська влада повністю підтримує дії військового командування країни щодо реагування на подібні загрози.

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Раніше стало відомо, що на території Люблінського воєводства впала російська крилата ракета Х-101, після чого польська влада розпочала розслідування інциденту.

Російська ракета у Польщі — останні новини

Нагадаємо, колишній заступник начальника Генерального штабу польської армії Леон Коморницький різко розкритикував владу та військових за відсутність належної реакції щодо російської ракети у просторі країни НАТО.

За даними ЗМІ, російська ракета залетіла углиб Польщі на 100 км і впала за 2 км від житлових будинків. На її перехоплення підняли чотири винищувачі F-16 та літак ДРЛВ, однак ціль не збивали.

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