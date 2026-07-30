Ворожа ракета впала у Польщі / © Getty Images

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У ніч проти 30 липня польські повітряні сили не зуміли збити російську крилату ракету Х-101, яка залетіла углиб країни на 100 км і впала за 2 км від житлових будинків, попри те, що на її перехоплення підняли чотири винищувачі F-16 та літак ДРЛВ.

Про це пише видання Defense Express.

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Тоді як польська сторона прогавила одну ціль, українські Повітряні сили відзвітували про знищення 55 ракет різних типів лише за цю ніч.

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Видання зазначає, що з великою ймовірністю йдеться про крилату ракету повітряного базування, випущену з Ту-160 чи Ту-95МС. За даними неофіційних трекерів повітряних цілей, зокрема monitorwar, одна з ракет Х-101 перетнула кордон з Польщею у районі міста Володимир Волинської області, після чого пролетіла ще близько 100 км і впала у полі у відносно безлюдній місцевості.

У польських повітряних силах наголосили, що атака не стала несподіванкою — чергові винищувачі та літак дальнього радіолокаційного виявлення й керування підняли заздалегідь, а ракети відстежували ще у повітряному просторі України. Втім, ціль так і не збили. Можливою причиною Defense Express називає надто малий час у розпорядженні польських військових: ракета Х-101, що летить зі швидкістю близько 900 км/год, долає 100 км менше ніж за сім хвилин.

Інша ймовірна причина — складна процедура прийняття рішень, за якою перед знищенням цілі потрібне візуальне розпізнавання об’єкта та окремий дозвіл.

«Різниця у результативності двох армій під час однієї й тієї ж масованої атаки РФ стала приводом для запитань про причини польської невдачі», — зазначають журналісти.

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Що відомо про падіння ймовірно російської ракети біля Любліна

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що об’єкт, який впав на поле на сході Польщі на світанку в четвер, ймовірно, є російською ракетою. Про жертви чи руйнування польська влада не повідомляє, але називає інцидент серйозним.

«Усе вказує на те, що це була російська ракета Х-101, але ми хочемо бути на 100% впевненими щодо типу ракети та того, хто її запустив», — сказав Туск.

«Неідентифікований об’єкт», як каже польська влада, утворив кратер у 10 м недалеко від села Тарнава Колонія, приблизно за 100 км від кордону з Україною.

Це сталося під час масованого удару ракетами і дронами, який Росія завдала по багатьох регіонах України. Головними цілями стали Львівщина й Київщина.

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Як повідомило командування Збройних сил Польщі, військові підняли в повітря бойову авіацію та привели в готовність сили протиповітряної оборони.

Для його ідентифікації та перехоплення направили винищувач F-16, але за кілька хвилин об’єкт зник з радарів, зазначають польські військові.

Водночас Повітряні сили України за кілька хвилин до цього о 4.34 повідомляли про підліт російської ракети до міста Устилуг на кордоні з Польщею, за 130 кілометрів Любліна.

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