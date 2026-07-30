У Польщі пояснили, чому не збили ракету

У Польщі пояснили, чому не збили невідомий об'єкт / © Associated Press

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У Польщі пояснили, чому їхня система ППО не збила ймовірно російську ракету Х-101.

Про це пише польське видання onet.pl.

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Оперативне командування Збройних сил пояснило, чому не збило об’єкт, який залетів на територію Польщі.

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«Ми повинні керуватися правилами мирного часу, бо саме такі в нас є. Правила чіткі, а процедури чітко вказують, що перед будь-якою потенційною нейтралізацією необхідно ідентифікувати цей об’єкт, визначити, чи є він справді ворожим», — йдеться в повідомленні, додавши, що нейтралізація має відбуватися в максимально безпечному районі.

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що за межами Польщі вирує повномасштабна війна.

«Дехто хоче про це забути, дехто більше не хоче цього бачити», – сказав він.

Косіняк-Камиш наголосив, що військові перебували у стані підвищеної готовності за кілька годин до того, як ракета порушила польський повітряний простір.

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«Щоб запобігти помилці, щоб об’єкт, що наближається, не був виявлений на радарі як український літак, який робить усе можливе, щоб збити ці ракети», – сказав він.

Разом з тим опозиційні до уряду Туска партії обурені тим, що ракету не вдалось збити та вимагають від влади пояснень.

Вибухи у Польщі під час масованої атаки на Україну: що відомо

Під час масованої атаки по заходу України у польському Любліні лунала повітряна тривога.

Мешканці Люблінського воєводства скаржилися на вибухи. Зранку у Тарнава-Колонії виявили велику вирву від падіння невідомого об’єкта.

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Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що польські військові були готові збити ракету. Також він визнав, що до Польщі, ймовірно, залетіла російська ракета Х-101.

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