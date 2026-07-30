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- Шоу-бізнес
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Гайді Клум у бікіні з лелітками та у компанії свого собаки відпочила на яхті
Зірка не розлучається зі своїм улюбленцем.
53-річна німецька супермодель, телеведуча та членкиня журі шоу America’s Got Talent Гайді Клум насолоджується літніми днями у компанії нового чотирилапого друга. Нещодавно зірка взяла з притулку цуценя на ім’я Фріц, і відтоді улюбленець супроводжує її практично всюди.
У своєму Instagram Клум опублікувала серію знімків із відпочинку на яхті. На фотографіях моделі супроводжував її пес, який з цікавістю досліджував палубу й не відходив від своєї знаменитої господині.
Для морської прогулянки Гайді обрала ефектний пляжний образ. Вона позувала в молочному бікіні, розшитому блискучими лелітками.
Судячи з кадрів, Фріц уже чудово прижився поруч із зіркою і почувається повноправним членом родини.
Нагадаємо, що Гайді Клум відома своєю любов’ю до тварин. Модель не раз розповідала, що домашні улюбленці посідають особливе місце в її житті. У неї є ще дві собаки — це німецькі короткошерсті пойнтери на кличках Uschi і Jager. Нещодавно їм виповнилося по три роки.