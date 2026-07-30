ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 31 липня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 31 липня?

Місяць розповідає

День, коли все, що з нами станеться, зумовлено нашими вчинками, скоєними в попередній період часу. Можна сказати, що кожен отримає те, на що заслуговує: за добро нам відплатять добром, а за зло — злом.

Місяць рекомендує

Бажання відпочити буде настільки сильним, що йому не вдасться протистояти, тому не варто цього робити — має сенс присвятити день, або хоча б його частину, повноцінному відпочинку. Незважаючи на середину тижня, можна сміливо вирушати на шопінг: сьогодні вдасться придбати безліч потрібних і якісних речей, які прослужать нам якомога довше.

Місяць застерігає

Приводом для сварки з друзями чи родичами може стати будь-яка дрібниця, а наслідки можуть бути дуже серйозними, тому цього дня краще утриматися від тісного спілкування з тими, хто нам дорогий.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
111
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie