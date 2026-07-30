Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 31 липня

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 31 липня?

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Місяць розповідає

День, коли все, що з нами станеться, зумовлено нашими вчинками, скоєними в попередній період часу. Можна сказати, що кожен отримає те, на що заслуговує: за добро нам відплатять добром, а за зло — злом.

Місяць рекомендує

Бажання відпочити буде настільки сильним, що йому не вдасться протистояти, тому не варто цього робити — має сенс присвятити день, або хоча б його частину, повноцінному відпочинку. Незважаючи на середину тижня, можна сміливо вирушати на шопінг: сьогодні вдасться придбати безліч потрібних і якісних речей, які прослужать нам якомога довше.

Місяць застерігає

Приводом для сварки з друзями чи родичами може стати будь-яка дрібниця, а наслідки можуть бути дуже серйозними, тому цього дня краще утриматися від тісного спілкування з тими, хто нам дорогий.

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