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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 31 липня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 31 липня?
Місяць розповідає
День, коли все, що з нами станеться, зумовлено нашими вчинками, скоєними в попередній період часу. Можна сказати, що кожен отримає те, на що заслуговує: за добро нам відплатять добром, а за зло — злом.
Місяць рекомендує
Бажання відпочити буде настільки сильним, що йому не вдасться протистояти, тому не варто цього робити — має сенс присвятити день, або хоча б його частину, повноцінному відпочинку. Незважаючи на середину тижня, можна сміливо вирушати на шопінг: сьогодні вдасться придбати безліч потрібних і якісних речей, які прослужать нам якомога довше.
Місяць застерігає
Приводом для сварки з друзями чи родичами може стати будь-яка дрібниця, а наслідки можуть бути дуже серйозними, тому цього дня краще утриматися від тісного спілкування з тими, хто нам дорогий.
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