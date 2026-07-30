У малиновому жакеті і туфлях з пряжками: Урсула фон дер Ляєн на робочій вечері у Єлисейському палаці

Урсула фон дер Ляєн та Еммануель Макрон / © Getty Images

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Президент Франції Еммануель Макрон зустрів президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн біля Єлисейського палацу перед робочою вечерею в Парижі.

Для зустрічі політикиня обрала малиновий жакет без гудзиків і білу блузку зі складками біля горловини. Верх вона поєднала з класичними чорними штанами прямого крою.

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Урсула фон дер Ляєн та Еммануель Макрон / © Getty Images

Взута Урсула була у чорні шкіряні туфлі на невисоких підборах і з металевими пряжками. На шиї у неї було улюблене перлинне намисто, а у вухах — сережки-цвяшки. Фон дер Ляєн зробила фірмове укладання з об’ємом і легкий макіяж.

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Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у сукні улюбленого відтінку пройшлася червоною доріжкою з чоловіком.

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