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У малиновому жакеті і туфлях з пряжками: Урсула фон дер Ляєн на робочій вечері у Єлисейському палаці
Очільниця Єврокомісії обрала для зустрічі з Макроном діловий образ з яскравим акцентом.
Президент Франції Еммануель Макрон зустрів президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн біля Єлисейського палацу перед робочою вечерею в Парижі.
Для зустрічі політикиня обрала малиновий жакет без гудзиків і білу блузку зі складками біля горловини. Верх вона поєднала з класичними чорними штанами прямого крою.
Взута Урсула була у чорні шкіряні туфлі на невисоких підборах і з металевими пряжками. На шиї у неї було улюблене перлинне намисто, а у вухах — сережки-цвяшки. Фон дер Ляєн зробила фірмове укладання з об’ємом і легкий макіяж.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у сукні улюбленого відтінку пройшлася червоною доріжкою з чоловіком.