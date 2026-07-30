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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
394
Час на прочитання
1 хв

Змусила всіх дивитись лише на себе: Флоренс П’ю вийшла на фотокол у сенсаційній сукні

Акторка ніколи не боїться бути сміливою на червоній доріжці, часто обирає розкішні силуети, яскраві кольори і текстури.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Флоренс П'ю

Флоренс П'ю / © Associated Press

Флоренс П’ю вийшла мала сенсаційний вигляд, коли з’явилася на публіці у Лондоні. Акторка відвідала прем’єру фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» у вишуканому творінні бренду Tamara Ralph.

Її срібна сукня була з колекції весна-літо 2026 року і мала креативний дизайн та крій. Верхня частина сукні була архітектурною і мала широкі плечі, що нагадували крила, а також абсолютно повністю сукня була розшита склярусом і мала торочку з нього.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Коли Флоренс рухалась — вбрання не лише мерехтіло, а й неймовірно «танцювало» завдяки торочці і це було приголомшливо.

Завдяки дизайну і декору сукня не потребувала жодних інших прикрас чи доповнень, але Флоренс все ж зробила кілька акцентів завдяки коштовностям — одягла сережки зі смарагдами та діамантами і діамантовий браслет у вигляді змії.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П’ю / © Associated Press

Нагадаємо, що Флоренс зараз знімається у новому фільмі — приєдналася до акторського складу картини «42,6 року» — майбутнього науково-фантастичного романтичного фільму режисера Майкла Шварца. У фільмі також знімуться Енді Семберг та Аннет Бенінг.

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Дата публікації
Кількість переглядів
394
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