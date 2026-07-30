Ідеолог Путіна пригрозив Європі ядерним ударом: відоме західне ЗМІ La Repubblica втрапило у скандал

Стаття італійського видання La Repubblica

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Одне із найвпливовіших італійських видань La Repubblica втрапило у скандал. Журналіст західного ЗМІ Джованні Пігні узгоджував статтю із путінським ідеoлогом, російським політологом Сергієм Карагановим.

Про це редакції ТСН.ua стало відомо із власних джерел.

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«Італійський журналіст Джованні Пігні з газети La Repubblica прислав Караганову на узгодження текст статті з його інтерв’ю. Як завжди, ядерні погрози. Розумію, що така практика узгодження існує, але все одно цікаво, що представник „ворожої“ газети присилає текст перед публікацією», — розповіло джерело.

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Стаття вийшла під назвою «Il super falco legato a Putin: „L’Europa cerca l’escalation, va colpita in modo drastico“ (Яструбиний союзник Путіна: «Європа прагне ескалації; по ній потрібно завдати сильного удару» — ред.).

У матеріалі звучать прямі ядерні погрози близького до Кремля політолога. Він закликає завдати ядерного удару по Європі, щоб змусити НАТО відмовитися від підтримки України.

«Москва повинна розглянути можливість обмежених ядерних ударів по цілях у Європі, щоб змусити НАТО відмовитися від військової підтримки Києва…Тепер, коли українські безпілотники щодня завдають ударів глибоко в російську територію, він стверджує, що це „лише питання часу“, коли Москва вдасться до „радикальних заходів“ проти Європи», — грізно написано у статті.

Зауважимо, за інформацією Центру стратегічних комунікацій Spravdi, Джованні Пігні (Giovanni Pigni), — італійський журналіст, який від 2015 року постійно живе в Санкт-Петербурзі. У липні 2025 року вийшов його матеріал, де він спілкувався з колабораціоністом та ватажком «ДНР» Денисом Пушиліним про «відновлення Донбасу» на Петербурзькому економічному форумі. Активно висвітлює події з території РФ.

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Італійський журналіст Джованні Пігні

Нагадаємо, Україну відвідала американська блогерка та одна з найвпливовіших представниць руху MAGA Лора Лумер. Ще донедавна вона критикувала Україну, повторювала російські пропагандистські наративи й навіть співпрацювала з кремлівськими медіа.

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