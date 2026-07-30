Идеолог Путина пригрозил Европе ядерным ударом: известное западное СМИ La Repubblica попало в скандал

Статья итальянского издания La Repubblica

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Одно из самых влиятельных итальянских изданий La Repubblica попало в скандал. Журналист западного СМИ Джованни Пигни согласовывал статью с путинским идеологом, российским политологом Сергеем Карагановым.

Об этом редакции ТСН.ua стало известно из собственных источников.

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«Итальянский журналист Джованни Пигни из газеты La Repubblica прислал Караганову на согласование текст статьи по его интервью. Как обычно, ядерные угрозы. Понимаю, что такая практика согласования существует, но все равно интересно, что представитель вражеской газеты присылает текст перед публикацией», — рассказал источник.

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Статья вышла под названием «Il super falco legato a Putin: «Европейский союзник Путина: „Европа стремится к эскалации; по ней нужно нанести сильный удар“ — ред.).

В материале звучат прямые ядерные угрозы близкого к Кремлю политолога. Он призывает нанести ядерный удар по Европе, чтобы заставить НАТО отказаться от поддержки Украины.

«Москва должна рассмотреть возможность ограниченных ядерных ударов по целям в Европе, чтобы заставить НАТО отказаться от военной поддержки Киева… Теперь, когда украинские беспилотники ежедневно наносят удары глубоко в российскую территорию, он утверждает, что это „только вопрос времени“, когда Москва прибегнет к „радикальным мерам“ против Европы», — грозно написано в статье.

Заметим, по информации Центра стратегических коммуникаций Spravdi, Джованни Пигни (Giovanni Pigni) — итальянский журналист, который с 2015 года постоянно живет в Санкт-Петербурге. В июле 2025 года вышел его материал, где он общался с коллаборационистом и предводителем «ДНР» Денисом Пушилиным о «восстановлении Донбасса» на Петербургском экономическом форуме. Активно освещает события на территории РФ.

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Итальянский журналист Джованни Пигни

Напомним, Украину посетила американская блоггер и одна из самых влиятельных представительниц движения MAGA Лора Лумер. Еще недавно она критиковала Украину, повторяла российские пропагандистские нарративы и даже сотрудничала с кремлевскими медиа.

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