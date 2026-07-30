Россия сменила тактику массированной атаки: Игнат объяснил главную цель врага

Обстрел Украины / © ТСН.ua

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В последней массированной атаке россияне целенаправленно соединили удары баллистическими и крылатыми ракетами по разным регионам Украины. В Воздушных силах ВСУ объяснили, что такая тактика связана с дальностью полета разных типов вооружения и возможностями украинской противовоздушной обороны.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире Эспрессо.

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По словам Игната, сама схема комбинированной атаки не нова. Однако на этот раз противник тщательно спланировал удары, учитывая характеристики разных типов ракет.

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«Атака не является чем-то новым. Здесь вопрос в том, куда достает баллистика, куда достают крылатые ракеты. Враг спланировал удар таким образом, чтобы нанести удар баллистическими ракетами по нескольким регионам, а уже крылатые ракеты полетели в сторону запада нашего государства», — объяснил Игнат.

По его словам, баллистическими ракетами были атакованы, в частности Киевщина, Кривой Рог, Днепропетровщина и другие регионы.

В то же время, крылатые ракеты были направлены на запад Украины, где, к сожалению, произошли попадания в жилые многоэтажки.

Игнат также сообщил, что во время атаки одна из российских ракет пересекла границу с Польшей.

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«Одна из ракет, к слову, залетела в Республику Польша. Там тоже работала противовоздушная оборона, уже есть подтверждение местных средств массовой информации и местных властей», — отметил спикер Воздушных сил.

По словам Игната, украинское ПВО продемонстрировало высокие результаты в уничтожении крылатых ракет, в частности Х-101 и «Калибр».

В то же время борьба с баллистическими целями остается гораздо более сложной.

«По крылатым ракетам удалось отработать. Относительно баллистики всем известна проблематика. Нам нужны системы и, главное, ракеты для систем Patriot для того, чтобы отражать такие атаки», — подчеркнул он.

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Какие ракеты Россия применяет как баллистические

Представитель Воздушных сил пояснил, что к баллистическим угрозам относятся сразу несколько типов российского вооружения.

«Балистика — это Искандер-М, С-400 и те же Цирконы. Это все ракеты, которые атакуют баллистическую траекторию», — сказал Игнат.

Он добавил, что предварительно две ракеты Циркон были применены по Винницкой области, где также зафиксированы места попаданий. Одну из баллистических ракет украинские защитники смогли сбить.

Сочетание баллистических и крылатых ракет позволяет российским войскам одновременно атаковать разные части Украины, используя особенности каждого вида вооружения.

Баллистические ракеты летят гораздо быстрее и могут перехватываться только современными системами противовоздушной обороны, такими как Patriot. В то же время, крылатые ракеты способны преодолевать большие расстояния, изменять маршрут полета и атаковать цели в западных областях страны.

Массированный обстрел Украины — последние новости

Напомним, в ночь на 30 июля Россия совершила один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине, применив ракеты разных типов и сотни ударных беспилотников. Основными целями неприятеля стали Киевская и Львовская области.

На утро Силы противовоздушной обороны, по предварительным данным, обезвредили 320 воздушных целей. Среди них:

одну баллистическую ракету;

54 крылатые ракеты;

265 ударных беспилотников разных типов.

Также в результате российской атаки на Киев один человек погиб, еще двое пострадали. Пожар возник в Оболонском и Святошинском районах столицы. В Оболони загорелись торговые павильоны на территории рынка, там пострадал один человек. В Святошинском районе огонь охватил гаражный кооператив, где обнаружили тело погибшего, а еще один мужчина с травмами был госпитализирован. Также спасатели работали над ликвидацией пожара в пятиэтажном нежилом здании.

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