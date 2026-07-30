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Кто может бесплатно отдохнуть в санатории в 2026 году: украинцам изменили правила предоставления государственных путевок
Кому предоставляется бесплатная путевка в санаторий
Государственная система санаторно-курортного лечения в Украине претерпела существенные изменения. Если раньше бесплатные путевки массово предоставлялись людям с инвалидностью, то сейчас финансирование этого направления прекращено. В то же время фокус государственной поддержки сместился в поддержку защитников и людей, пострадавших от последствий войны.
Как отметил заместитель директора Департамента социальной защиты Кировоградской ОГА Виталий Юхименко, право на санаторно-курортное лечение за государственный счет сохранили только две категории граждан.
Кто имеет право на бесплатную путевку 2026 года
Получить государственную путевку на оздоровление могут:
Лица, освобожденные из русского плена. Льгота распространяется как на военных, так и на гражданских граждан, а также на иностранцев и лиц без гражданства, удерживаемых враждебной стороной. Государство гарантирует 18 календарных дней санаторного лечения, воспользоваться которыми можно в течение одного года после увольнения.
Участники боевых действий. Для участников боевых действий санаторно-курортное оздоровление остается неотъемлемой частью государственных гарантий, предусмотренных действующим законодательством.
Условия для сопровождающих и компенсации расходов
Освобожденный из плена гражданин может взять с собой в санаторий одного сопровождающего по своему усмотрению. Однако государство не оплачивает для сопровождающего медицинские процедуры, а в случае самостоятельной организации поездки возмещает 70 процентов стоимости путевки.
Кроме того, закон позволяет самостоятельно оплатить оздоровление с последующим возвратом средств. В таком случае государство выплачивает компенсацию в размере средней стоимости санаторной путевки при подаче официального заявления и документальных подтверждений расходов.
Порядок оформления путевки
Для получения государственной помощи или компенсации следует обратиться в ЦНАП или управление социальной защиты населения по месту жительства. К заявлению необходимо приложить:
Копия паспорта гражданина Украины.
Копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
Медицинское заключение от семейного врача, подтверждающего реальную потребность в санаторно-курортном лечении.
Документ, официально подтверждающий факт лишения свободы (для освобожденных из плена).
Копия военного билета и удостоверение участника боевых действий (для военнослужащих).
Документы, подтверждающие оплату услуг (при оформлении компенсации после самостоятельного прохождения курса).
Как реформируют систему восстановления
Сегодня в стране идет масштабная перестройка всей сферы реабилитации. Государство постепенно отказывается от устаревшего формата санаторного отдыха в пользу серьезного и комплексного восстановления здоровья.
Главную помощь пациентам оказывают специальные мультидисциплинарные команды в кластерных больницах. В таких учреждениях с пациентами работают профильные врачи, физиотерапевты, психологи и другие специалисты. Из-за этой реформы количество привычных санаторных путевок продолжит уменьшаться, а медицинские учреждения будут предлагать все больше современных реабилитационных услуг.