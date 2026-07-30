Кто может получить бесплатную путевку в санаторий

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Государственная система санаторно-курортного лечения в Украине претерпела существенные изменения. Если раньше бесплатные путевки массово предоставлялись людям с инвалидностью, то сейчас финансирование этого направления прекращено. В то же время фокус государственной поддержки сместился в поддержку защитников и людей, пострадавших от последствий войны.

Как отметил заместитель директора Департамента социальной защиты Кировоградской ОГА Виталий Юхименко, право на санаторно-курортное лечение за государственный счет сохранили только две категории граждан.

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Кто имеет право на бесплатную путевку 2026 года

Получить государственную путевку на оздоровление могут:

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Лица, освобожденные из русского плена. Льгота распространяется как на военных, так и на гражданских граждан, а также на иностранцев и лиц без гражданства, удерживаемых враждебной стороной. Государство гарантирует 18 календарных дней санаторного лечения, воспользоваться которыми можно в течение одного года после увольнения.

Участники боевых действий. Для участников боевых действий санаторно-курортное оздоровление остается неотъемлемой частью государственных гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

Условия для сопровождающих и компенсации расходов

Освобожденный из плена гражданин может взять с собой в санаторий одного сопровождающего по своему усмотрению. Однако государство не оплачивает для сопровождающего медицинские процедуры, а в случае самостоятельной организации поездки возмещает 70 процентов стоимости путевки.

Кроме того, закон позволяет самостоятельно оплатить оздоровление с последующим возвратом средств. В таком случае государство выплачивает компенсацию в размере средней стоимости санаторной путевки при подаче официального заявления и документальных подтверждений расходов.

Порядок оформления путевки

Для получения государственной помощи или компенсации следует обратиться в ЦНАП или управление социальной защиты населения по месту жительства. К заявлению необходимо приложить:

Копия паспорта гражданина Украины.

Копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Медицинское заключение от семейного врача, подтверждающего реальную потребность в санаторно-курортном лечении.

Документ, официально подтверждающий факт лишения свободы (для освобожденных из плена).

Копия военного билета и удостоверение участника боевых действий (для военнослужащих).

Документы, подтверждающие оплату услуг (при оформлении компенсации после самостоятельного прохождения курса).

Как реформируют систему восстановления

Сегодня в стране идет масштабная перестройка всей сферы реабилитации. Государство постепенно отказывается от устаревшего формата санаторного отдыха в пользу серьезного и комплексного восстановления здоровья.

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Главную помощь пациентам оказывают специальные мультидисциплинарные команды в кластерных больницах. В таких учреждениях с пациентами работают профильные врачи, физиотерапевты, психологи и другие специалисты. Из-за этой реформы количество привычных санаторных путевок продолжит уменьшаться, а медицинские учреждения будут предлагать все больше современных реабилитационных услуг.

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