"Никто не выжил": РФ уничтожила дом семьи с 10 детьми под Кривым Рогом, сын-военный потерял родных

Семья Вороновых

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Россияне убили семью Вороновых в Радушном на Днепропетровщине. Артем и Елена Вороновы вместе с семью младшими детьми и внуком были дома в момент удара российской ракеты в Радушном.

Об этом пишет местный Telegram-канал «Свои / Кривой Рог».

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Артем (47) и Елена (41) воспитывали десятерых детей. В эту ночь в жилом доме, куда попала российская баллистика, были семеро из них: Марк (17), Доминика (15), Виорика (14), Захарий (12), Азарий Илай (11), Федерика (10) и самая маленькая Эмилия (6).

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В доме также находился полуторагодовалый внук Артем — ребенок старшего сына, который сейчас служит в армии.

Отец Артем Воронов

Мать Елена Воронова

Марк Воронов

Доминика Воронова

Виорика Воронова

Эмилия Воронова

Члены семьи Вороновых

Полуторагодовалый Артем Воронов

На месте дома работают кинологи с собаками, ищут фрагменты тел. В настоящее время официально подтверждена смерть шести человек.

«Родители вкладывали все в детей»

Бабушка рассказала, что у них была очень дружеская и хорошая семья, а дети очень воспитаны, потому что мать с отцом вкладывали все свои силы в семью.

«У них кроме 10 детишек еще трое внучат было. И вот самый маленький внучек погиб вместе с ними. У них был в гостях. Нет у нас Артемки большого и малого (отца и внука — ред.). Дети все воспитаны. Даня, отец маленького Артемчика, окончил академию, сейчас капитан. Служит в артиллерийских войсках. Аурика в Германии, Матвей в Польше. Марк очень хорошо учился в техникуме на ЮГОКе, отличником был. Родители вкладывали все в детей», — рассказала бабушка.

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«Из семьи Вороновых кто выжил? Я Матвей, их сын»

Матвей Воронов — старший сын погибшей в семье, который нина воюет. Ошеломленный страшной новостью, спросил у земляков, выжил ли кто-нибудь из его родных после удара россиян.

«Из семьи Вороновых кто выжил? Я Матвей, их сын», — написал парень в Сети.

Ему ответила односелица, которая сообщила, что от дома остались одни развалины.

«Матвей, я была там, остались одни руины, никто не выжил», — написала женщина.

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«Да, я уже увидел кадры. Не могу поверить… Ублюдки проклятые, забрали у меня самое ценное…», — написал парень.

Этот скрин это квинтэссенция ужаса. Ужаса, который устроили нам россияне

Этот скрин это квинтэссенция ужаса. Ужаса, который устроили нам россияне

Сейчас Матвей, который пошел защищать Украину, остался один. Без родителей, сестер, братьев и своего маленького сына. Также ранена его бабушка, проживавшая в доме напротив. Искренние соболезнования, но нет таких слов, которые могут исцелить такую потерю.

«Хорошие дети, которые вчера смеялись, бегали»

«Хорошие дети, которые вчера смеялись, бегали, а сегодня, к сожалению, после прилета нет никого», — говорит Людмила, жительница поселка Радушное, вспоминая многодетную семью.

Согади мешканки Радушного Людмили

В соседнем доме тоже жила семья с детьми.

Пока известно о шести погибших, среди которых трое детей. Пятеро человек считаются пропавшими без вести. Идет генетическая идентификация найденных фрагментов тел.

От дома не осталось ничего, даже фундамента

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук прокомментировал последствия очередного массированного обстрела, во время которого российская ракета полностью уничтожила жилой дом с семьей.

От дома не осталось даже фундамента / © Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

«Это был дом. От него не осталось ничего, даже фундамента. В нем жила семья с детьми. Ее убила Россия. Каждая массированная российская атака превращает жизнь миллионов украинцев в страшную лотерею. Никто не знает, куда на этот раз прилетит русский дрон или ракета: в твой дом, соседний двор или на улицу, по которой ты ежедневно ходишь. Искренние соболезнования всем, кто этой ночью потерял родных. Нет слов, которые могут облегчить это горе. Вечная память погибшим», — написал Лукашук.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по селу в пригороде Кривого Рога. Баллистическая ракета «Искандер-М» попала прямо в частный дом, в котором жила многодетная семья. По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, ракета была выпущена из района российского Воронежа.

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