"Ніхто не вижив": РФ знищила будинок родини з 10 дітьми під Кривим Рогом, син-військовий втратив рідних

Родина Воронових / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

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Росіяни вбили родину Воронових у Радушному на Дніпропетровщині. Артем і Олена Воронови разом з сімома меншими дітьми та онуком були вдома у момент удару російської ракети в Радушному.

Про це пише місцевий Telegram-канал «Свої / Кривий Ріг».

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Артем (47) та Олена (41) виховували десятьох дітей. У цю ніч в житловому будинку, куди влучила російська балістика, були семеро з них: Марк (17), Домініка (15), Віоріка (14), Захарій (12), Азарій Ілай (11), Федеріка (10) та найменша Емілія (6).

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У будинку також перебував півторарічний онук Артем — дитина найстаршого сина, який зараз служить у війську.

Батько Артем Воронов / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Мати Олена Воронова / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Марк Воронов / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Домініка Воронова / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Віоріка Воронова / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Емілія Воронова / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Члени родини Воронових / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Півторарічний Артем Воронов / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

На місці будинку нині працюють кінологи з собаками, шукають фрагменти тіл. Наразі офіційно підтверджено смерть шістьох людей.

«Батьки вкладали все в дітей»

Бабуся розповіла, що у них була дуже дружня та гарна сім’я, а малеча дуже вихована, бо мати з батьком вкладали всі свої сили у родину.

«У них окрім 10 діточок ще троє внучат було. І оце найменший онучок загинув з ними разом. У них був в гостях. Немає в нас Артемки великого й малого (батька та онука — ред.). Діти всі виховані. Даня, батько маленького Артемчика, закінчив академію, зараз капітан. Служить в артилерійських військах. Ауріка в Німеччині, Матвій у Польщі. Марк дуже добре вчився у технікумі на ПівдГЗК, відмінником був. Батьки вкладали все в дітей», — розповіла бабуся.

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«Із родини Воронових хтось вижив? Я Матвій, їхній син»

Матвій Воронов — старший син загиблої у Радушному родини, який ніна воює. Приголомшений страшною новиною, запитав у земляків, чи вижив хоч хтось із його рідних після удару росіян.

«Із родини Воронових хтось вижив? Я Матвій, їхній син», — написав хлопець у Мережі.

Йому відповіла односелиця, яка повідомила. що від будинку лишилися самі руїни.

«Матвію, я була там, залишились самі руїни, ніхто не вижив», — написала жінка.

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«Так, я вже побачив кадри. Не можу повірити… Виродки прокляті, забрали у мене найцінніше…», — написав хлопець.

Цей скрін це квінтесенція жаху. Жаху, який влаштували нам росіяни / © скриншот

Цей скрін це квінтесенція жаху. Жаху, який влаштували нам росіяни / © скриншот

Наразі Матвій, який пішов захищати Україну, залишився один. Без батьків, сестер, братів і свого маленького сина. Також поранена його бабуся, яка мешкала в будинку навпроти. Щирі співчуття, але немає таких слів, які можуть загоїти таку втрату.

«Гарні діти, які вчора сміялись, бігали»

«Гарні діти, які вчора сміялись, бігали, а сьогодні, на жаль, після прильоту немає нікого», — каже Людмила, мешканка селища Радушне, згадуючи багатодітну родину.

Согади мешканки Радушного Людмили

У сусідньому будинку також жила сім’я з дітьми.

Наразі відомо про шістьох загиблих, серед яких троє дітей. П’ятеро людей вважаються зниклими безвісти. Триває генетична ідентифікація знайдених фрагментів тіл.

Від будинку не залишилося нічого, навіть фундаменту

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук прокоментував наслідки чергового масованого обстрілу, під час якого російська ракета вщент знищила житловий будинок із сім’єю.

Від будинку не залишилось навіть фундаменту / © Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

«Це був будинок. Від нього не залишилося нічого, навіть фундаменту. У ньому жила родина з дітьми. Її вбила Росія. Кожна масована російська атака перетворює життя мільйонів українців на страшну лотерею. Ніхто не знає, куди цього разу прилетить російський дрон чи ракета: у твій будинок, сусідній двір або на вулицю, якою ти щодня ходиш. Щирі співчуття всім, хто цієї ночі втратив рідних. Немає слів, які можуть полегшити це горе. Вічна пам’ять загиблим», — написав Лукашук.

Раніше ми писали про те, що у ніч проти 30 липня російські війська завдали ракетного удару по селу в передмісті Кривого Рогу. Балістична ракета «Іскандер-М» прямо влучила у приватний будинок, у якому жила багатодітна родина. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ракету було випущено з району російського Воронежа.

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