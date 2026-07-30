Росія знайшла нову лазівку в санкціях: через неї пройшли 50 тисяч товарів

Танкер (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Російські оборонні компанії використовують індійські ланцюги постачання для імпорту тисяч чутливих товарів, спочатку виготовлених у Великій Британії та країнах ЄС.

Про це свідчать торговельні дані компанії Strider Technologies, які отримало видання Politico.

Реклама

Дослідники відстежили близько 50 тисяч контрольованих або критично важливих товарів із третіх країн, переправлених до Росії через Індію після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Реклама

Йдеться про електроніку, високоточні прилади, машинобудівне і транспортне обладнання, метали та сучасні електротехнічні компоненти.

За даними Strider, від початку вторгнення до початку 2025 року експорт з Індії до Росії чутливих товарів британського походження зріс на 180% порівняно з трьома попередніми роками. Постачання продукції зі Швейцарії збільшилося на 131%, зі Швеції — на 455%, а з Франції — на 98%.

Обсяги експорту товарів німецького походження скоротилися, проте залишаються значними.

Компоненти потрапляють до російського ВПК

Дослідники з’ясували, що минулого року вуглецеве волокно французького виробництва через Індію надійшло російській компанії, пов’язаній із військово-промисловим комплексом РФ.

Реклама

Такий матеріал використовують у виробництві літаків, безпілотників, ракет та іншої оборонної продукції. Російський імпортер співпрацює з кількома компаніями, які перебувають під санкціями.

Компоненти з ЄС і Великої Британії також можуть збирати в Індії у готові вироби, а потім постачати до Росії. На цей ризик вказують спільні підприємства російського концерну «Ростех» з індійськими партнерами.

Нові торговельні угоди посилюють ризики

Аналітики попереджають, що нові торговельні угоди Індії з Великою Британією та Євросоюзом можуть ускладнити контроль за переміщенням товарів подвійного призначення.

У міру того як західні компанії розширюють виробництво в Індії, Росія може отримувати доступ до складніших промислових і технологічних ланцюгів.

Реклама

Експерти закликають британські та європейські компанії ретельніше перевіряти своїх постачальників і клієнтів. Вони наголошують, що протидія таким схемам потребує координації між урядами, бізнесом і розвідувальними службами.

Раніше повідомлялось, що аналіз уламків дозволив не лише встановити походження компонентів, але й ідентифікувати підприємства, які виготовляють деталі російської балістичної ракети «Орешнік».

Новини партнерів