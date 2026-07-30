Дар'я Трегубова розійшлась із бойфрендом і зробила зізнання про колишнього чоловіка-військового

Дар'я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

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Відома українська акторка Дар’я Трегубова розірвала стосунки з бойфрендом.

Лише у квітні знаменитість зізналась, що її серце зайняте. А це ж акторка на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, що зараз знову самотня. Проте артистка запевняє, що особисте життя — це така мінлива річ. Вона переконана, що ще знайде свого обранця.

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«Я вже не закохана. Нічого не сталось, просто життя якось от так хвилями: то закохана, то не закохана. Наступний етап знову буду закохана, запитаєте мене через місяць на Одеському кінофестивалі», — говорить акторка Анні Севастьяновій.

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Дар’я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Дар’я Трегубова також й згадала свого колишнього чоловіка, з яким виховує спільну доньку Поліну. Ексобранець артистки служить у війську. Акторка запевняє, що активно підтримує з ним зв’язок. Окрім того, вона допомагає йому — робить благодійні збори.

«Він служить досить активно, я підтримую з ним стосунки, я роблю для нього збори. Він інколи приїжджає до Києва щось забирати або машину перегнати. Він служить, дуже довго був під Покровськом, потім під Полтавою, зараз під Сумами», — зізналась знаменитість.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому Кадочникова "наїхала" на Роговцеву, та як СІДНІ СВІНІ заговорила УКРАЇНСЬКОЮ

Нагадаємо, нещодавно співачка та блогрека Христина Христонько зізналась, що розірвала заручини з нареченим. Артистка поділилась, що це рішення далось їй нелегко, і зараз вона переживає складний період.

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