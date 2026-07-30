Євросоюз відкрив шлях до виділення Україні ще понад 8 млрд євро в межах Ukraine Support Loan / © УНІАН

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Україна отримала 3,47 млрд євро траншу від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Ці кошти підуть на посилення оборони та фінансування першочергових потреб.

Про це повідомив прем’єр Сергій Корецький.

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Загалом 2026 року в межах цього механізму передбачено 45 млрд євро для України.

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«Станом на сьогодні залучено 11,6 млрд: 3,2 млрд — на бюджетні потреби та 8,4 млрд — на оборонні», — уточнив він.

«Європейський Союз послідовно підтверджує готовність підтримувати обороноздатність України конкретними фінансовими рішеннями. Отримані кошти дадуть змогу безперервно фінансувати найбільш нагальні потреби Сил оборони. Вдячний ЄС за своєчасну та системну підтримку», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, програма Ukraine Facility набрав чинності 1 березня 2024 року, передбачає понад 50 мільярдів євро стабільного фінансування у вигляді грантів та позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період від 2024 до 2027 рік.

Від моменту набрання чинності цієї програми було надано 6 мільярдів євро шляхом перехідного фінансування, 1,89 мільярда євро попереднього фінансування та сім траншів на загальну суму приблизно 21,6 мільярда євро.

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Україна підписала й ратифікувала угоду про отримання Ukraine Support Loan наприкінці травня. Це кредитний інструмент Європейського Союзу обсягом до 90 мільярдів євро, розрахований на 2026-2027 роки. 60 мільярдів із цієї суми, як передбачається, будуть спрямовані на оборонні потреби України.

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