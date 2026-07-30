Має активи в Україні на 1,5 млрд грн: російському бізнесмену оголосили підозру у фінансуванні армії РФ

Юрій Васін

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Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському бізнесмену Юрію Васіну. За даними слідства, він пов’язаний із фінансуванням військово-промислового комплексу Росії.

Про це повідомили в СБУ та Офісі Генпрокурора.

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Що відомо про справу

Правоохоронці встановили, що Васін контролював в Україні бізнес, до якого входять близько 40 об’єктів нерухомості. Серед них — мережа з 17 готельних і курортних комплексів у різних регіонах країни. Загальна вартість цих активів оцінюється більш ніж у 1,5 млрд грн.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ бізнесмен, за версією слідства, намагався приховати свій вплив на українські компанії та переоформив їх на довірених осіб, однак продовжував контролювати їхню діяльність.

Правоохоронці стверджують, що прибутки від українського готельного бізнесу спрямовувалися на розвиток компаній у Росії. Частина з них співпрацювала з підприємствами російського оборонно-промислового комплексу та державними структурами країни-агресорки.

Зокрема, одна з підконтрольних Васіну компаній постачала техніку підприємству російського ВПК, яке займається розробкою систем озброєння для військово-морського флоту РФ. Також, за даними слідства, ці структури виконували державні контракти для російських силових відомств.

У прокуратурі повідомили, що після початку великої війни пов’язані з бізнесменом компанії в Росії продовжували сплачувати податки до бюджету РФ. У 2022–2024 роках сума таких платежів перевищила 362 млн рублів.

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Під час обшуків у Києві, Вінниці та Львові правоохоронці вилучили фінансові документи, комп’ютерну техніку та інші матеріали, які можуть підтверджувати незаконну діяльність.

Слідчі заочно повідомили Васіну про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України — фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України з порушенням Конституції.

Наразі до суду подали клопотання про арешт майна бізнесмена. Правоохоронці планують передати активи в управління держави та надалі вирішувати питання щодо їхньої конфіскації.

Оскільки підозрюваний перебуває за межами України, тривають заходи для притягнення його до відповідальності.

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Відповідно до законодавства, нагадують в ОГП, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Раніше йшлося про те, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що частина працівників ТЦК та СП уже отримала підозри через можливі зловживання під час виконання службових обов’язків. Деякі з них перебувають під вартою. За словами омбудсмана, усі матеріали про можливі порушення, які Офіс омбудсмана передавав правоохоронцям, стали підставою для відкриття кримінальних проваджень. До розслідувань долучилися ДБР, СБУ та Нацполіція. Лубінець зазначив, що йдеться про випадки зловживання посадовими повноваженнями та порушення прав громадян. Він наголосив, що реагування правоохоронців має підвищувати довіру до державних інституцій.

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