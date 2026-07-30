У Німеччині готуються до «троянського коня» Путіна: як він може завадити НАТО

Володимир Путін / © Associated Press

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Федеральний уряд Німеччини розробляє заходи на випадок, якщо влада окремих земель відмовиться сприяти переміщенню військ і техніки НАТО територією країни.

Про це повідомляють Die Welt і The Telegraph, пише Onet.

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Побоювання пов’язані зі зростанням підтримки ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), яку федеральна влада звинувачує у проросійській позиції. У Берліні припускають, що уряд однієї із земель за участю AfD може затримати перекидання військ, озброєння та техніки на східний фланг Альянсу.

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У разі можливої атаки Росії Німеччина має стати головним логістичним вузлом НАТО. Її територією переміщуватимуть сотні тисяч військовослужбовців, важку техніку та зброю. Західні посадовці побоюються, що Москва може використати внутрішні політичні суперечності, щоб уповільнити дії Альянсу.

За словами джерела, обізнаного з оборонним плануванням, метою Кремля може бути не військова поразка НАТО, а поглиблення розбіжностей усередині блоку.

Уряд готує обхідні механізми

Міністерства розглядають можливість передавати сусіднім землям відповідальність за захист критичної інфраструктури та ключових посадовців, якщо влада певного регіону не виконуватиме федеральних рішень.

Також обговорюється обмеження доступу до секретної інформації для регіональних урядів, очолюваних AfD. Міністр оборони Борис Пісторіус раніше заявляв, що влада має визначити, кому можна передавати конфіденційні дані про джерела та поточні операції.

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Водночас реалізація таких заходів ускладнюється широкими повноваженнями федеральних земель. Саме вони мають погоджувати військові перевезення, забезпечувати поліцейський супровід, місця збору, постачання пального та охорону транспортних маршрутів.

Регіональний уряд не зможе повністю скасувати оперативний план Німеччини, проте здатен уповільнити його виконання.

Підтримка AfD зростає

За результатами опитування INSA для Focus Online, у землі Саксонія-Ангальт AfD підтримують 41% виборців, тоді як Християнсько-демократичний союз — 24%.

Якщо партія отримає абсолютну більшість у земельному парламенті, вона зможе самостійно сформувати уряд і контролювати регіональне Міністерство внутрішніх справ, поліцію, службу захисту конституції та частину адміністрації.

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Представник AfD Ульріх Зігмунд раніше виступав проти санкцій і підтримував відновлення закупівель російського газу.

Перекидання військ може тривати до шести тижнів

НАТО планує починати розгортання сил на східному фланзі ще до можливого нападу — після появи ознак підготовки Росії до операції.

За планами Альянсу, перевезення великих контингентів, важкої техніки та запасів через Німеччину може тривати від п’яти до шести тижнів.

У цей період Росія, за оцінкою західних посадовців, може застосовувати кібератаки, диверсії та політичний тиск, щоб зірвати або затримати розгортання сил НАТО.

Раніше повідомлялось, що нові висновки слідства щодо диверсії на газопроводах «Північний потік» спровокували загострення політичних дискусій у Німеччині. На тлі оприлюдненої інформації лідер опозиційної партії «Альтернатива для Німеччини» (AFD) Тіно Хрупалла виступив з вимогою негайно зупинити постачання зброї Києву.

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