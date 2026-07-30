Дизель в обмін на бронь: на Одещині затримали посадовця ТЦК

В Одеській області затримали начальника відділу ТЦК та СП / © Національна поліція України

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В Одеській області поліція та СБУ затримали начальника відділу ТЦК та СП, який вимагав талони на 500 л дизпалива. За такий хабар посадовець обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку та сприяти його бронюванню.

Про це повідомила Національна поліція України.

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Як встановило слідство, до військового посадовця звернувся заступник керівника критично важливого підприємства, який хотів дізнатися порядок сплати штрафу за чоловіка, що перебуває в розшуку ТЦК, аби в подальшому працевлаштувати його на підприємстві.

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За версією слідства, військовослужбовець запропонував «вирішити питання» в обмін на талони на 500 л дизельного пального загальною вартістю майже 45 тис. грн. Водночас, у разі відмови надати хабар він пригрозив можливими негативними наслідками для військовозобов’язаного, пов’язаними з його мобілізацією.

Представник підприємства повідомив про це правоохоронцям. Після цього поліцейські та працівники СБУ задокументували ймовірний злочин та припинили протиправну діяльність фігуранта.

Правоохоронці затримали посадовця ТЦК після того, як за його вказівкою обумовлений хабар отримав підлеглий, який не знав про злочинні наміри свого керівника. Під час слідчих дій були вилучені талони на пальне, мобільні телефони та ноутбук, які долучили як речові докази.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому інкримінують одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, або третьої особи певних дій із використанням службового становища. За даними слідства, злочин був поєднаний із вимаганням.

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Наразі слідчі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

До слова, на Харківщині затримали п’ятьох учасників схеми ухилення від мобілізації, серед яких троє медиків. Вони за 5-8 тис. дол. оформлювали військовозобов’язаним фіктивні діагнози та інвалідність. Під час обшуків у підозрюваних вилучили готівку на понад 14,3 млн грн.

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