Олександр Грузевич / © Мар'яна Безугла

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Головнокомандувач Михайло Драпатий зняв з посади очільника штабу Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича.

Про це hromadske повідомив співрозмовник у Генеральному штабі.

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«Грузевич сидів і на все казав, що Олександр Станіславович — мій начальник», — сказав співрозмовник.

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У Драпатого були незадоволені роботою Грузевича на цій посаді та гальмуванням потрібних рішень.

Олександра Грузевича вивели до батальйону резерву, де зазвичай перебувають військові після виведення із посади та перед призначення на нову.

Політикиня Мар’яна Безугла на своїй сторінці у facebook теж написала, що головком відсторонив Грузевича.

«Драпатий відсторонив Грузевича — одного з найближчих до Сирського генералів, ідеолога „бусифікації“, противника камер спостереження для ТЦК та СП, вершину піраміди поборів, незмінного начальника штабу Сухопутних військ, питання щодо якого багато разів порушувала, але щоразу Сирський його прикривав. Іде легенда», — написала вона.

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Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни у військовому керівництві, призначивши генерал-майора Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

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