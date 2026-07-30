Чи був наказ стріляти по своїх: 225-й штурмовий полк зробив заяву про події під Гуляйполем

Війна в Україні / © ТСН.ua

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225-й окремий штурмовий полк відкинув звинувачення у створенні так званих «загороджувальних загонів», які нібито відкривали вогонь по українських військових, зокрема по бійцях 102-ї окремої бригади територіальної оборони, під час російського наступу на Гуляйпільському напрямку у 2025 році.

Відповідну заяву полк оприлюднив перед публікацією розслідування видання Texty, в якому наведені свідчення військовослужбовців про погрози застосуванням зброї, побиття та незаконне утримання у підрозділі.

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Діяли відповідно до Статуту ЗСУ

У 225-му ОШП повідомили, що їхні підрозділи були терміново перекинуті під Гуляйполе після Курської операції за рішенням тодішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, коли підрозділи територіальної оборони, які утримували цю ділянку фронту, «втратили управління».

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Як стверджують у полку, на той момент російські війська вже форсували річку Янчур у районі Полтавки та Маліївки, а 102-га окрема бригада ТрО відступала. У заяві зазначили, що за місяць українські сили втратили майже 300 квадратних кілометрів території, було втрачено контроль над 20 командно-спостережними пунктами, дев’ятьма ротними та 18 взводними опорними пунктами.

У полку також заявили, що після втрати управління піхота ТрО залишилася без зв’язку та координації, а 781 військовослужбовець самовільно залишив позиції.

«Фактично 781 військовослужбовець ТрО самовільно залишив позиції. Практично вся бригада відійшла з лінії бойового зіткнення», — йдеться у заяві.

У 225-му ОШП зазначили, що під час стабілізації ситуації їхні військовослужбовці зустрічали групи озброєних людей у формі, які рухалися з боку передової, однак не могли встановити, чи це українські військові, чи російські диверсійні групи, які використовували українську форму.

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За словами представників полку, у таких випадках військові діяли відповідно до Статуту ЗСУ та міжнародних правил ведення війни.

«Штурмовики 225-го діяли згідно зі Статутом ЗСУ та правилами ведення війни: спочатку подавали голосову команду зупинитися, потім — попереджувальні постріли в повітря, після чого затримували та роззброювали військовослужбовців для подальшої передачі Військовій службі правопорядку з метою ідентифікації», — заявили у полку.

Там також наголосили, що під час цих дій ніхто з військовослужбовців територіальної оборони не постраждав.

«Жоден військовослужбовець ТрО не постраждав внаслідок так званого „friendly fire“. Тому будь-які заяви щодо загороджувальних загонів не відповідають дійсності», — наголосили у підрозділі.

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Крім того, у полку повідомили, що координували свої дії з тодішньою військовою омбудсменкою Ольгою Решетиловою, яка була обізнана про масовий вихід військових із позицій.

Водночас у 225-му ОШП визнали, що окремі випадки порушення дисципліни в підрозділі мали місце. Зокрема, там підтвердили факт побиття військовослужбовця підрозділу «Шквал» сержантами після відмови виконувати наказ. За інформацією полку, після внутрішнього розслідування підозрюваних відсторонили від виконання обов’язків та передали Військовій службі правопорядку.

«Своїх не існує»: гучні звинувачення у розслідуванні

У четвер, 30 липня, видання Texty опублікувало розслідування, у якому зібрало свідчення військовослужбовців 102-ї окремої бригади територіальної оборони, 39-ї окремої бригади берегової оборони та інших підрозділів, які виконували бойові завдання разом із 225-м окремим штурмовим полком.

У матеріалі стверджується, що в підрозділі практикувалися погрози застосуванням зброї щодо військових, які самовільно залишали позиції, а також наводяться свідчення про незаконне утримання, побиття та інші випадки жорстокого поводження.

Зокрема, журналісти оприлюднили аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос командира 225-го полку Олега Ширяєва, говорить:

«По „своїх“ нагадую — ніяких своїх не існує… Усе, що рухається, — противник. Усі, хто тікає з позицій, дезертири — це теж противник».

Сам Ширяєв у коментарі Texty відкинув трактування цього запису як наказу стріляти по українських військових. За його словами, йшлося про необхідність перевіряти всіх озброєних людей, які виходили з боку передової, оскільки російські диверсійні групи використовували українську військову форму.

У розслідуванні також наведено свідчення офіцера одного з батальйонів 102-ї окремої бригади ТрО, який заявив, що після повідомлення командуванню про вимушений відхід його підрозділ був зупинений військовими 225-го полку.

«Нас зустріли наші ж війська 225-го штурмового полку… Я попросив, щоб дали пройти. На що він сказав: „Никого не пропускать, открывать огонь на поражение“. Нам сказали поставити зброю на землю, лягати „мордою“ в землю», — розповів офіцер.

Інший військовослужбовець ТрО, якого журналісти назвали зміненим ім’ям Тарас, стверджує, що під час виходу з позицій військові 225-го полку стріляли поруч із ними.

«Навпроти нас поставили оцей „заградотряд“. Нас зустріло чоловік 10. Стріляли біля ніг, біля вух», — цитує його видання.

Крім цього, у матеріалі наведені свідчення про незаконне утримання військовослужбовців у так званих «ямах», побиття, прив’язування до «дерева правди» та погрози розстрілом. Як приклади журналісти описують історії військовослужбовців Романа Бедея та Богдана Логвиненка, які стверджують, що зазнали побиття після конфліктів із командуванням.

Окремо Texty наводить розповідь військовослужбовця під зміненим ім’ям Іван, який заявив, що під час боїв у Курській області командир роти з позивним «Агроном» нібито наказав оператору безпілотника скинути боєприпас на пораненого українського військового. Сам військовий із позивним «Агроном» у коментарі журналістам повідомив, що вперше чує про такі звинувачення.

Також у розслідуванні згадується кримінальне провадження, яке, за даними видання, Державне бюро розслідувань відкрило після Бєлгородської операції за статтею про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, однак через чотири місяці його закрили.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі оприлюднили нові факти жорстокого поводження, каліцтв і вбивств військовослужбовців у тилу скандального штурмового полку «Скеля». Командири підрозділу влаштовують справжнє полювання на бійців, які намагаються піти в СЗЧ через знущання та ненадання медичної допомоги.

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