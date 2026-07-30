«Збили б, якби був портрет Бандери»: експерт висміяв мляву реакцію Варшави на російську ракету

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Реакція польської влади на порушення власного повітряного простору і заліт російської ракети є надзвичайно слабкою і млявою. Це різко контрастує з войовничою риторикою президента Польщі Навроцького та його команди на адресу ОУН-УПА.

Про це заявив політичний експерт Андрій Городницький, передає «24 канал».

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Експерт зауважив, що реакція польської влади звелася до створення координаційних штабів і з’ясування обставин. На його думку, така відповідь лише демонструє неспроможність адекватно реагувати на дії Росії.

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Городницький зауважив, що у Польщі значно емоційніше і гостріше критикують Україну та ОУН-УПА, ніж Росію.

«Якщо на ракеті був би намальований портрет Степана Бандери, я думаю, вони б точно її збивали. Це дивна і неадекватна поведінка», — пожартував він.

Експерт зауважив, що така боягузлива поведінка Варшави і НАТО насторожує, особливо на тлі оцінок українських і західних спецслужб, які попереджають про високий ризик нападу РФ проти країн Балтії та Польщі.

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