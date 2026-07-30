Експерти назвали будинки, де найбільше шансів вижити під час ракетного удару

Наслідки обстрілу

Реклама

Під час ракетних атак найбільше шансів вижити мають мешканці сучасних монолітно-каркасних будинків. Водночас експерти наголошують: жодна багатоповерхівка не гарантує повної безпеки, тому під час повітряної тривоги необхідно залишати квартиру та переходити в укриття.

Про це повідомляє «Телеграф».

Реклама

За словами фахівців, саме панельні будинки є найвразливішими серед житлового фонду радянської забудови.

Реклама

Причина полягає в особливостях конструкції: будинок складається з окремих залізобетонних панелей, з’єднаних між собою. Якщо удар пошкоджує одну з несучих конструкцій, це може спричинити ланцюгове руйнування.

Директор «Інституту міста» Олександр Сергієнко пояснив: «Якщо падає одна панелька, то вона може викликати падіння всіх інших панелей — за принципом доміно».

Саме через це після окремих ракетних ударів руйнується не лише місце влучання, а й значна частина будинку.

Не менш небезпечними експерти називають «хрущовки».

Реклама

Більшості таких будинків уже понад пів століття, а деяким — майже 80 років. Зношені перекриття, тонкі перегородки та застарілі конструкції значно знижують їхню стійкість до вибухової хвилі.

Експертка з питань ЖКГ Кристина Ненно зазначає: «Хрущовки схожі на панельки за слабкістю конструкції. До того ж вони вже самі по собі старенькі».

Сталінські будинки, за словами експертів, мають товстіші несучі стіни та міцніші конструкції, ніж інші будинки радянської забудови. Саме тому навантаження від вибуху розподіляється рівномірніше, що зменшує ризик повного обвалення. Втім, навіть сталінки не можна вважати повністю безпечними під час ракетних атак.

Найкращі показники стійкості демонструють сучасні монолітно-каркасні будинки. Їхня конструкція побудована так, що основне навантаження тримає монолітний залізобетонний каркас і колони, а не зовнішні стіни.

Реклама

За словами Олександра Сергієнка, у разі влучання ракети або дрона пошкодження зазвичай обмежуються окремою ділянкою, тоді як несучий каркас залишається цілим.

Кристина Ненно додає, що зовнішні стіни таких будинків не є несучими, тому локальне руйнування не призводить до обвалу всієї конструкції.

Чому навіть у новобудові не можна залишатися вдома

Попри переваги сучасних будинків, експерти наголошують: жоден житловий будинок не проєктувався з урахуванням прямого ракетного удару.

Крім того, серйозну небезпеку становлять вибухова хвиля та уламки скла, які можуть завдати смертельних травм навіть без прямого влучання у будівлю. Експерти також звертають увагу, що якість будівництва має вирішальне значення.

«Якщо забудовник зекономив на арматурі — красивий фасад нічого не гарантує. Жодний будинок не будувався з розрахунком на ракетний удар», — наголосила Кристина Ненно.

Саме тому під час сигналу повітряної тривоги фахівці рекомендують не залишатися у квартирі, незалежно від типу будинку, а прямувати до найближчого укриття.

Нагадаємо, в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність за недопуск людей до укриттів під час повітряної тривоги або російської атаки.

За словами адвокатки Тетяни Козаченко, за такі дії посадовцям може загрожувати штраф від 3400 до 8500 гривень, а у разі повторного порушення — більша сума. Якщо ж недопуск призвів до тяжких наслідків, можливе відкриття кримінального провадження, зокрема за статтями Кримінального кодексу щодо залишення в небезпеці та незабезпечення доступу до укриття. Покарання може передбачати і позбавлення волі.

Новини партнерів