Масований удар РФ мав приховану мету: експерт пояснив вибір цілей

Обстріл України / © ТСН.ua

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Під час масованої атаки в ніч проти 30 липня російські війська навмисно обрали двома головними напрямками ударів Київ і західні області України. На думку офіцера резерву Повітряних сил ЗСУ Анатолія Храпчинського, Кремль розраховував, що українські сили перекинули більшість систем ППО до столиці після тривалих атак саме на Київ.

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

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За словами Храпчинського, востаннє захід України зазнавав масштабних ракетних ударів ще у травні. Після цього Росія зосередила атаки переважно на Києві.

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«Востаннє захід України зазнавав масованих ударів ще у травні. Відтоді Росія тривалий час атакувала переважно Київ, імовірно, намагаючись змусити Україну передислокувати більшість систем ППО до столиці. Найімовірніше, у РФ вважали, що ми саме так і зробили», — сказав експерт.

На його думку, саме цим пояснюється вибір цілей під час останньої атаки. Храпчинський зазначив, що загальна схема удару не відрізнялася від попередніх масованих атак.

Спочатку окупанти застосували ударні безпілотники, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони, а вже після цього випустили крилаті та балістичні ракети.

Водночас, за словами експерта, жертви серед цивільних пов’язані не лише з інтенсивністю атаки, а й із неточністю російських ракет та браком актуальної розвідувальної інформації у ворога.

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Експерт наголосив, що низький рівень перехоплення балістичних ракет пояснюється не лише дефіцитом ракет-перехоплювачів. За його словами, проблема також полягає у недостатній кількості самих систем Patriot, адже під час комбінованих атак одночасно необхідно прикривати кілька регіонів країни.

Храпчинський звернув увагу, що останнім часом Росія вдосконалює свої балістичні ракети.

«РФ останнім часом суттєво модернізувала свою балістику. Іскандер і так був створений як засіб, що мав пробивати протиракетну оборону, а зараз ці параметри вдосконалюють ще більше», — пояснив він.

На думку експерта, останній масований удар не був спонтанним.

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«До цієї атаки Росія готувалася понад два тижні», — зазначив Храпчинський.

Він також звернув увагу, що під час цієї атаки Росія використала менше балістичних ракет, ніж прогнозували окремі телеграм-канали та ніж застосовувала під час попередніх масованих ударів.

За словами експерта, це може свідчити про пошук нових способів прориву української ППО за рахунок комбінування різних типів озброєння та зміни тактики.

Масований обстріл України — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні, застосувавши ракети різних типів та сотні ударних безпілотників. Основними цілями ворога стали Київська та Львівська області.

Станом на ранок Сили протиповітряної оборони, за попередніми даними, знешкодили 320 повітряних цілей. Серед них:

одну балістичну ракету;

54 крилаті ракети;

265 ударних безпілотників різних типів.

Також, унаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула, ще двоє постраждали. Пожежі виникли в Оболонському та Святошинському районах столиці. На Оболоні загорілися торговельні павільйони на території ринку, там постраждала одна людина. У Святошинському районі вогонь охопив гаражний кооператив, де виявили тіло загиблого, а ще одного чоловіка з травмами госпіталізували. Також рятувальники працювали над ліквідацією пожежі в п’ятиповерховій нежитловій будівлі.

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