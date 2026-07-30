Росія змінила тактику масованої атаки: Ігнат пояснив головну мету ворога

Обстріл України / © ТСН.ua

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Під час останньої масованої атаки росіяни цілеспрямовано поєднали удари балістичними та крилатими ракетами по різних регіонах України. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що така тактика пов’язана з дальністю польоту різних типів озброєння та можливостями української протиповітряної оборони.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі Еспресо.

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За словами Ігната, сама схема комбінованої атаки не є новою. Однак цього разу противник ретельно спланував удари, враховуючи характеристики різних типів ракет.

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«Атака не є чимось новим. Тут питання в тому, куди дістає балістика, куди дістають крилаті ракети. Ворог спланував удар таким чином, щоб завдати удару балістичними ракетами по кількох регіонах, а вже крилаті ракети полетіли в бік заходу нашої держави», — пояснив Ігнат.

За його словами, балістичними ракетами були атаковані, зокрема, Київщина, Кривий Ріг, Дніпропетровщина та інші регіони.

Водночас крилаті ракети були спрямовані на захід України, де, на жаль, сталися влучання у житлові багатоповерхівки.

Ігнат також повідомив, що під час атаки одна з російських ракет перетнула кордон із Польщею.

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«Одна з ракет, до речі, залетіла в Республіку Польща. Там теж працювала протиповітряна оборона, вже є підтвердження від місцевих засобів масової інформації та місцевої влади», — зазначив речник Повітряних сил.

За словами Ігната, українська ППО продемонструвала високі результати у знищенні крилатих ракет, зокрема Х-101 та «Калібр».

Водночас боротьба з балістичними цілями залишається значно складнішою.

«По крилатих ракетах вдалося відпрацювати. Щодо балістики всім відома проблематика. Нам потрібні системи і, головне, ракети до систем Patriot для того, щоб відбивати такі атаки», — наголосив він.

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Які ракети Росія застосовує як балістичні

Речник Повітряних сил пояснив, що до балістичних загроз належать одразу кілька типів російського озброєння.

«Балістика — це Іскандер-М, С-400 і ті ж самі Циркони. Це все ракети, які атакують по балістичній траєкторії», — сказав Ігнат.

Він додав, що попередньо дві ракети «Циркон» були застосовані по Вінницькій області, де також зафіксовані місця влучань. Одну з балістичних ракет українські захисники змогли збити.

Поєднання балістичних і крилатих ракет дозволяє російським військам одночасно атакувати різні частини України, використовуючи особливості кожного виду озброєння.

Балістичні ракети летять значно швидше і можуть перехоплюватися лише сучасними системами протиповітряної оборони, такими як Patriot. Водночас крилаті ракети здатні долати великі відстані, змінювати маршрут польоту та атакувати цілі в західних областях країни.

Масований обстріл України — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні, застосувавши ракети різних типів та сотні ударних безпілотників. Основними цілями ворога стали Київська та Львівська області.

Станом на ранок Сили протиповітряної оборони, за попередніми даними, знешкодили 320 повітряних цілей. Серед них:

одну балістичну ракету;

54 крилаті ракети;

265 ударних безпілотників різних типів.

Також, унаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула, ще двоє постраждали. Пожежі виникли в Оболонському та Святошинському районах столиці. На Оболоні загорілися торговельні павільйони на території ринку, там постраждала одна людина. У Святошинському районі вогонь охопив гаражний кооператив, де виявили тіло загиблого, а ще одного чоловіка з травмами госпіталізували. Також рятувальники працювали над ліквідацією пожежі в п’ятиповерховій нежитловій будівлі.

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