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"Це — варвари": що відбувається на місці ракетного удару по житловому будинку у Львові — шокувальні подробиці і відео
Російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Львові. На місці трагедії тривають розбір завалів, відомо про двох безвісти зниклих людей.
У Львові внаслідок ракетної атаки, пошкоджено понад 20 будинків. Уже відомо про понад 30 потерпілих. Під завалами на вулиці Патона залишаються люди. Мешканці допомагають рятувальникам розбирати завали.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Марічка Кужик.
Що відбувається на місці ракетного удару у Львові
Марічка Кужик зазначає, що російська ракета знесла верхні поверхи житлових багатоповерхівок. Квартири завалені будівельним сміттям. З-під завалів вдалось врятувати батька з сином. Одними із перших кинулись на порятунок курсанти, які мешкають у сусідньому будинку.
«Там де 5 поверх ми витягнули хлопчика і його батька», — кажуть військові.
Біля будинку мешканці очікують на інформацію про своїх рідних. Місцеві жителі кажуть, що почули сильні вибухи і все почало сипатись.
Мер міста Андрій Садовий каже, що окупанти випустили по місту 22 ракети.
«Це — варвари. Як можна атакувати житловий будинок, зрізати поверхи», — каже міський голова.
Двоє людей вважаються зниклими безвісти. Їх шукають. Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову сягнула понад 30 людей. Серед них — троє дітей. За попередньою інформацією, найстаршій постраждалій — 93 роки, наймолодшому хлопчику — 6. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок.
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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: БЕЗВІСТІ ЗНИКЛИ ЛЮДИ! НАЖИВО зі ЛЬВОВА, де тривають РЯТУВАЛЬНІ РОБОТИ на МІСЦІ РАКЕТНОЇ АТАКИ