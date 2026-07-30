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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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1104
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"Це — варвари": що відбувається на місці ракетного удару по житловому будинку у Львові — шокувальні подробиці і відео

Російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Львові. На місці трагедії тривають розбір завалів, відомо про двох безвісти зниклих людей.

Автори публікації
Фото автора: Марія Кужик Марія Кужик Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
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Наслідки масованої атаки на Львів

Наслідки масованої атаки на Львів / © ДСНС

У Львові внаслідок ракетної атаки, пошкоджено понад 20 будинків. Уже відомо про понад 30 потерпілих. Під завалами на вулиці Патона залишаються люди. Мешканці допомагають рятувальникам розбирати завали.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Що відбувається на місці ракетного удару у Львові

Марічка Кужик зазначає, що російська ракета знесла верхні поверхи житлових багатоповерхівок. Квартири завалені будівельним сміттям. З-під завалів вдалось врятувати батька з сином. Одними із перших кинулись на порятунок курсанти, які мешкають у сусідньому будинку.

«Там де 5 поверх ми витягнули хлопчика і його батька», — кажуть військові.

Біля будинку мешканці очікують на інформацію про своїх рідних. Місцеві жителі кажуть, що почули сильні вибухи і все почало сипатись.

Мер міста Андрій Садовий каже, що окупанти випустили по місту 22 ракети.

«Це — варвари. Як можна атакувати житловий будинок, зрізати поверхи», — каже міський голова.

Двоє людей вважаються зниклими безвісти. Їх шукають. Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову сягнула понад 30 людей. Серед них — троє дітей. За попередньою інформацією, найстаршій постраждалій — 93 роки, наймолодшому хлопчику — 6. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок.

Масована атака на Україну 30 липня: що відомо

Російські окупанти протягом ночі здійснили кілька хвиль пусків крилатих ракет із літаків стратегічної авіації та безпілотників по всій країні. Балістичної атаки зазнали Київ, Кривий Ріг та Дніпро. У столиці тривога тривала більше 5-ти годин. У частині областей вона і досі.

У Кривому Розі є шестеро загиблих, серед них — діти. Восьмеро людей зазнали поранень.

За повідомленням Київської міської військової адміністрації, у столиці підтверджено загибель однієї людини. Вже традиційно, десятки тисяч киян провели цю ніч на станціях метрополітену. Людей було так багато, що не всім вистачало мІсця в підземці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: БЕЗВІСТІ ЗНИКЛИ ЛЮДИ! НАЖИВО зі ЛЬВОВА, де тривають РЯТУВАЛЬНІ РОБОТИ на МІСЦІ РАКЕТНОЇ АТАКИ

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1104
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