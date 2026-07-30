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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Падіння ракети в Польщі потрапило на камеру: з’явилися перші кадри (відео)

Як видно на записі, ракета впала о 03:45 за польським часом. Перед цим у небі з’явилося зарево, а через декілька хвилин пролунав потужний вибух.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Ракета у Польщі

Ракета у Польщі

У Мережі з’явилося відео із камери спостереження, на якому зафіксовано момент падіння на території Люблінського воєводства у Польщі ракети, найімовірніше російської X-101, якими Росія атакувала Україну 30 липня.

Відео опублікував польський інформаційний портал.

Падіння ракети потрапило на камеру спостереження, яка встановлена в одному з будинків у гміні Туробін, що за 8 км від Тарнави-Колонії.

«Момент незнайомого об’єкта, що впав з боку України після нічного нападу Росії, був зафіксований на камерах спостереження в селі Туробін. Служби вже на місці», — йдеться у підписі до відео.

Відео: Portal informacyjny

Як видно на записі, ракета впала о 03:45 за польським часом. Перед цим у небі з’явилося зарево, а через декілька хвилин пролунав потужний вибух. Судячи з кадрів, це було під ранок, коли світало.

Ракета впала у Польщі — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня Росія масовано атакувала Україну. Ймовірно, що одна із ракет, за версією МЗС України, X-101 залетіла до Польщі через західні області та впала у Люблінському воєводстві поблизу Тарнави-Колонії.

Про те, що це російська ракета, свідчать перші висновки польських фахівців. Наразі об’єкт досі досліджують саперні групи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4160
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