Від болю, запалення, нудоти та тривоги: 9 домашніх лікувальних засобів, підтверджених наукою

Спеції / © Credits

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Не зовсім зрозуміло, що саме змушує домашній засіб працювати. Чи це фактична фізіологічна зміна в організмі, чи це більше схоже на ефект плацебо. На щастя, в останні десятиліття вчені ставлять ті самі запитання в лабораторії та виявляють, що деякі з наших рослинних засобів — це не просто бабусині казки.

Тож, для скептиків, якому потрібно більше, ніж плацебо, щоб почуватися добре, Рealthline перерахував домашні засоби, підтверджені наукою:

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Куркума від болю та запалення

Куркума використовується, переважно в Південній Азії як частина аюрведичної медицини майже 4000 років. Коли йдеться про доведені лікувальні властивості, золота спеція може бути найкращою для лікування болю, зокрема болю, пов’язаного із запаленням.

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Кілька досліджень показали, що куркумін відповідає за «вау-фактор» куркуми. В одному дослідженні люди з болем при артриті зазначили, що рівень їхнього болю знизився більше після прийому 500 міліграмів (мг) куркуміну, ніж 50 мг диклофенаку натрію, протизапального препарату.

Інші дослідження також підтверджують це твердження про знеболення, зазначають, що екстракт куркуми був таким само ефективним, як ібупрофен, для лікування болю у пацієнтів з остеоартритом коліна.

Проте кількість куркуміну в куркумі становить максимум 3 відсотки, а це означає, що вам краще приймати добавки куркуміну для полегшення.

Це не означає, що заспокійливий лате з куркумою не допоможе. Вважається, що від 2 до 5 грамів (г) спеції все ще можуть забезпечити певну користь. Просто обов’язково додайте чорний перець, щоб покращити засвоєння.

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Пийте по склянці на день.

Перець чилі від болю та ломоти

Цей активний компонент перцю чилі має довгу історію використання в народній медицині та поступово стає більш прийнятним поза межами гомеопатії. Зараз капсаїцин є популярним місцевим інгредієнтом для лікування болю. Він діє, викликаючи нагрівання ділянки шкіри, перш ніж зрештою вона оніміє.

Сьогодні ви можете придбати пластир з капсаїцином, який працює завдяки дуже високому рівню капсаїцину — 8 відсотків.

Отже, коли справа доходить до болю у м’язах або загального болю в тілі, який не залишає вас у спокої, і у вас під рукою є гострий перець або кайенський перець? Зробіть крем з капсаїцином.

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Домашній крем з капсаїцином та кокосовою олією

Змішайте 3 ст. л. порошку кайенського перця з 1 склянкою кокосової олії.

Нагрівайте олію на слабкому вогні, доки вона не розтане.

Ретельно перемішуйте суміш протягом 5 хвилин.

Зніміть з вогню та перелийте в миску. Дайте їй затвердіти.

Після охолодження нанесіть на шкіру, помасажуючи.

Для додаткового відчуття вишуканості збийте кокосову олію ручним міксером, щоб вона стала легкою та пухнастою.

Важливо перевірити свою реакцію на цю сполуку, перш ніж використовувати її занадто інтенсивно. Ви також можете використовувати перець халапеньйо, але гострота може відрізнятися залежно від перцю. Ніколи не використовуйте цей крем навколо обличчя або очей і обов’язково одягайте рукавички під час нанесення.

Імбир від болю та нудоти

Майже законом є спробувати імбир, коли у вас застуда, біль у горлі або ранкова нудота. Приготування напою досить стандартне: натріть його в чай ​​для посилення ефекту. Але інша перевага імбиру, яка залишається менш помітною, — це його ефективність як протизапального засобу.

Наступного разу, коли ви відчуєте легку нудоту та головний біль, спробуйте імбир. Він діє інакше, ніж інші знеболювальні засоби, спрямовані на запалення. Імбир блокує утворення певних типів запальних сполук та руйнує наявне запалення за допомогою антиоксиданту, який взаємодіє з кислотністю в рідині між суглобами. Його протизапальні ефекти не мають ризиків, пов’язаних з нестероїдними протизапальними препаратами (НПЗП).

Рецепт імбирного чаю

Натріть маленький шматочок сирого імбиру.

Закип’ятіть 2 склянки води та залийте імбир.

Залиште на 5-10 хвилин.

Додайте сік лимона та додайте мед або нектар агави за смаком.

Гриби шиїтаке проти запалення

Лентинан, також відомий як AHCC або активна гексозно-корельована сполука, — це екстракт грибів шиїтаке. Він сприяє антиоксидантній та протизапальній дії на клітинному рівні.

Дослідження на чашці Петрі показує, що AHCC може допомогти в пригніченні клітин раку молочної залози, а його взаємодія з імунною системою може допомогти в боротьбі з раком, покращуючи імунну систему, ослаблену хіміотерапією.

Якщо кістковий бульйон заспокоює вас, наступного разу додайте кілька нарізаних грибів шиїтаке. Одне дослідження показало, щовживання від 5 до 10 г грибів шиїтаке щодня допомогло зміцнити імунну систему людини після чотирьох тижнів.

Олія евкаліпта для знеболення

Олія евкаліпта містить компонент під назвою 1,8-цинеол, який може допомогти полегшити біль. Цей компонент має морфіноподібний ефект, протестований на мишах.

Шанувальникі ефірних олій давно оцінили властивості евкаліпта. Доведено, що олія евкаліпта полегшує біль у тілі навіть після інгаляції.

Однак вдихання олії евкаліпта підходить не всім. Ця олія може спровокувати астму та бути шкідливою для домашніх тварин. Вона також може призвести до респіраторної недостатності у немовлят.

Лаванда від мігрені та тривоги

Напади мігрені, головний біль, тривога та загальне відчуття дистресу — вдихання лаванди може допомогти з цим. Дослідження показують, що лаванда допомагає за:

мігрені

зниження тривожності або неспокою

проблем із пам’яттю у разі стресу та зі сном.

Вживання лавандового чаю або носіння мішечка під рукою у періоди високого стресу — один із способів зменшити тривожність та розслабити розум і тіло.

Як ефірну олію її також можна поєднувати з іншими рослинними оліями для ароматерапії. Одне дослідження виявило, що в поєднанні з шавлією та трояндою лаванда допомагає полегшити симптоми передменструального синдрому (ПМС).

ОБЕРЕЖНО

Хоча лаванда є потужною рослиною, вона може мати побічні ефекти. Безпосереднє нанесення ефірної олії без розведення може подразнювати шкіру або потенційно впливати на рівень гормонів. Завжди розпорошуйте та розбавляйте ефірні олії перед використанням.

М’ята від м’язового болю та для покращання травлення

М'ята, хоч це й звучить банально, — це не така вже й проста рослина. Залежно від сорту, вона може мати різні сфери застосування та корисні властивості.

У разі болю вам слід звернути увагу на грушанку, яка містить метилсаліцилат, сполуку, яка може діяти подібно до капсаїцину. Нанесення може відчуватися як прохолодне «печіння», перш ніж настане ефект оніміння. Цей ефект допомагає у разі болів у суглобах і м’язах.

Іншим видом м’яти, який зазвичай використовується в народній медицині, є перцева. Перцева м'ята, що входить до складу багатьох різних лікувальних засобів, виявилася особливо ефективною в лікуванні симптомів синдрому подразненого кишківника (СПК).

Дослідження показують, що разом із клітковиною вона допомагає зменшити спазми, а також діарею та біль у животі, пов’язані з СПК. Перцева м’ята активує протибольовий канал у товстій кишці, що зменшує запальний біль у травному тракті. Це, найімовірніше, пояснює її ефективність у лікуванні СПК.

Окрім проблем із травленням та шлунком, капсула або чай з олією перцевої м’яти також можуть допомогти за головного болю, застуди та інших дискомфортів у тілі.

Пажитник для грудного вигодовування

Насіння пажитника часто використовується в кулінарії в Середземномор’ї та Азії, але ця спеція, схожа на гвоздику, має кілька лікувальних застосувань.

Під час приготування чаю пажитник може допомогти з виробленням молока для грудного вигодовування. Для людей, які страждають на діарею, пажитник є чудовим водорозчинним джерелом клітковини, що допомагає розріджувати випорожнення. Якщо у вас закреп, вам точно слід уникати цього насіння.

Як добавка пажитник також виявився здатним знижувати рівень цукру в крові, що робить його популярним засобом для людей з діабетом. Роль пажитника тут частково зумовлена ​​його високим вмістом клітковини, яка може допомогти покращити функцію інсуліну.

Пажитник у кулінарії

Пажитник часто перемелюють і використовують у карі, сухих розтираннях та чаях. Ви можете додати його до йогурту для легкого пікантного смаку або посипати ним салати.

Продукти, багаті на магній, для всього

Відчуваєте біль у м’язах? Втому? Більше нападів мігрені? Більша ймовірність впадати в емоційний стан, ніж зазвичай? Це може бути дефіцит магнію. Хоча про магній часто говорять з точки зору росту та підтримки кісток, він також необхідний для функції нервів і м’язів.

Тож, якщо ви коли-небудь скаржилися на ці симптоми та отримували у відповідь дещо коротку відповідь «їжте шпинат», знайте, що це не зовсім безпідставно.

Шпинат, мигдаль, авокадо та навіть темний шоколад багаті на магній. Вам необов’язково потрібна добавка для лікування дефіциту магнію.

Коли справа доходить до настрою, магній також може допомогти. Магній працює з парасимпатичною нервовою системою, яка підтримує спокій та розслаблення, що свідчить про те, що дієта, багата на магній, може допомогти у знятті стресу.

Продукти з високим вмістом магнію

сочевиця, квасоля, нут та горох

тофу

цільнозернові продукти

жирна риба, така як лосось, скумбрія та палтус

банани.

Обов’язково правильно використовуйте домашні засоби

Хоча більшість цих натуральних засобів не мають жодних суттєвих побічних ефектів, вони можуть бути шкідливими, якщо їх використовувати у надмірних кількостях.

Деякі люди також можуть бути більш чутливими до дозування, тому, якщо ви приймаєте будь-які ліки або живете із захворюванням, на перебіг якого впливає раціон харчування, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж регулярно вживати ці продукти. А якщо у вас виникла алергічна реакція або погіршення симптомів від будь-якого домашнього засобу, негайно зверніться до лікаря.

Майте на увазі, що домашні засоби не завжди можуть бути безпечними та ефективними для вас. Хоча вони підтверджені науковими дослідженнями, одне дослідження чи клінічне випробування не завжди охоплює різні спільноти чи організації. Те, що дослідження відзначають як корисне, не завжди може спрацювати для вас.

Багато з перелічених вище засобів — це ті, з якими ми виросли, ті, які сім’ї передали нам у спадок і виховували нас з дитинства, і ми з нетерпінням очікуємо можливості звернутися до них, коли нам знадобиться розрада.

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