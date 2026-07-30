Туск розповів про важливе попередження від Зеленського перед атакою РФ: подробиці

Дональд Туск. / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що під час зустрічі в Любліні в середу, 29 липня, президент України Володимир Зеленський попередив його про підготовку Росією масштабного повітряного удару по Україні.

Про це польський прем’єр заявив під час координаційної наради, скликаної через падіння ракети, повідомляє Onet.

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За словами Туска, ця інформація пролунала напередодні інциденту з порушенням повітряного простору Польщі. Наразі польські служби продовжують встановлювати походження об’єкта, який залетів на територію країни.

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«Президент попередив мене, що у них є точна інформація про те, що Росія розпочне масовану атаку на Україну. Що є обґрунтовані побоювання, що Росія буде посилювати свої удари по Україні, зокрема авіаудари», — сказав прем’єр-міністр.

З його слів, співпраця Києва і Варшави в галузі сучасних протиракетних методів розвиватиметься незалежно від різних напружень та емоцій.

«Я хочу дуже чітко підкреслити, що уряд тісно співпрацюватиме з Україною в питаннях безпеки», — зауважив Туск.

Нагадаємо, прем’єр-міністр підтвердив, що під час масованої атаки РФ по Україні невідомий об’єкт залетів до Польщі. Він скликав координаційну групу у зв’язку з інцидентом і терміново вирушив до Люблінського воєводств.

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Об’єкт, який впав поблизу Любліна, ймовірно, може бути російською крилатою ракетою Х-101. Зокрема, про це висловився і Туск. З його слів, це була таки ракета РФ. Втім, дода він, «не будемо випереджати результати детального дослідження».

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