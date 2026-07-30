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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
70
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"Ціную кожну мить": 45-річна Наталі Портман розповіла про свою третю вагітність

Відома акторка розповіла подробиці про свій цікавий стан.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Наталі Портман

Наталі Портман / © Associated Press

У квітні стало відомо, що американська акторка Наталі Портман чекає на дитину від свого нового бойфренда. Батьком дитини є її коханий — 45-річний французький музикант і продюсер Тангі Дестабль, який більш відомий під сценічним псевдонімом Tepr.

В інтерв’ю Harper’s Bazaar вона розповіла, що відчуває зараз і як проходить її третя вагітність: «Ми з Тангі дуже раді. Я просто дуже вдячна. Я знаю, що це така привілегія і диво».

Наталі Портман / © Instagram Наталі Портман

Наталі Портман / © Instagram Наталі Портман

«Я виросла, чуючи про те, як важко завагітніти», — каже Портман, адже вона — донька лікаря-репродуктолога, і додає: «Багато моїх близьких пережили з цим стільки труднощів, що я хочу ставитися до них з повагою. Це така прекрасна, радісна подія, і водночас непроста. Тому я знаю, як мені пощастило. Я дуже добре це розумію і дуже вдячна».

За словами Портман, фізично вона почувається чудово: «У мене більше енергії, ніж я очікувала». Вона каже, що плаває та займається гіротонікою, щоб «залишатися у формі», і проводить багато часу зі своїми старшими дітьми: 15-річним сином Алефом і 9-річною донькою Амалією, батьком яких є колишній чоловік акторки, режисер і хореограф Бенжамен Мільп’є.

Портман зазначила, що під час цієї вагітності у неї немає жодних дивних харчових уподобань. Лише фрукти, каже Портман, особливо ананас і диня.

Нагадаємо, що раніше Наталі Портман продемонструвала свій вагітний живіт під час святкування свого 45-річчя.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
70
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