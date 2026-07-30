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На АЗС різко змінилися ціни на дизель і газ: де найдешевше заправитися 30 липня
АЗС переписали ціни 30 липня.: дизель додав гривню, автогаз зріс ще більше.
Станом на 30 липня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 81,50 грн за літр, дизелю — 89,90 грн за літр.
Про це повідомляє «Главком».
Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у деяких мережах бензини А-92, А-95, а також дизельне пальне та ДП+ здорожчали до 1 грн/л. Найбільше зростання зафіксовано на автогаз, який додав у ціні від 1 до 2 грн/л.
Наразі найдорожче пальне пропонують мережі ОККО, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне в Україні — останні новини
Упродовж наступних двох тижнів роздрібні ціни на пальне в Україні можуть наблизитися до психологічної позначки у 100 грн за літр, повідомив паливний експерт Дмитро Льоушкін.
Водіям варто готуватися до суттєвого здорожчання пального: найближчими тижнями цінники на бензин та дизель на АЗС можуть зростати кроками по 2–3 гривні. Головний драйвер стрибка — відновлення бойових дій у Перській затоці та обстріли іранської інфраструктури, які підкинули світові ціни на нафту.