Чи закінчиться війна в Україні до кінця року: політолог відповів, чи є передумови для цього

Війна в Україні триває / © Associated Press

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Війна в Україні навряд чи завершиться до кінця року через відсутність реальної волі Росії до справедливого миру.

Таку думку в етері «КИЇВ24» висловив політолог Максим Ялі.

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«Удари по російських НПЗ, паливна криза та втрати бізнесу не змінюють його рішень. Оточення подає Путіну спотворену картину, у якій Росія перемагає, а внутрішні проблеми залишаються незначними», — зазначив він.

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Раніше глава Офісу президента Кирило Буданов підтвердив, що президент Володимир Зеленський доручив до зими завершити бойові дії. Він назвав цю мету реалістичною та правильною.

Ексміністр закордонних справ, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко не вважає, що гаряча фаза війни в Україні завершиться до кінця року.

З його слів, Москва дедалі сильніше залежить від Китаю, а тому Пекін отримує додаткові економічні та політичні важелі впливу на Росію. У Китаї не зацікавлені змінювати цей баланс та рятувати Кремль від наслідків війни, вважає Огризко.

Президент Фінляндії Александр Стубб озвучив доволі несподіваний і жорсткий сценарій завершення війни в Україні, який передбачає тимчасову паузу на фронті та внутрішній колапс самої країни-агресорки

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Багато міжнародних аналітиків усе ще висловлюють прогнози, що російсько-українська війна таки завершиться до кінця 2026 року. Принаймні, що активні бойові дії буде заморожено й розпочнеться переговорний миротворчий процес.

Подією, вартою уваги в цьому контексті, став виступ президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва під час особистої зустрічі з Путіним в Омську.

Найболючішім ударом по Путіну стала заява Токаєва, що «природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла для багатьох, зокрема й для нас».

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