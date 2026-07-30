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У Криму знищена російська станція РЕБ: деталі від ГУР (відео)
Українські сили завдали удару по РЕБ «Мурманськ-БН» поблизу мису Фіолент у тимчасово окупованому Криму. Цей береговий комплекс призначений для ведення радіоелектронної розвідки.
У тимчасово окупованому Криму українські розвідники уразили російську станцію радіоелектронної боротьби «Мурманськ-БН». Операцію провели поблизу мису Фіолент.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За інформацією ГУР, у ніч проти 27 липня підрозділи Департаменту безпілотних систем вистежили та завдали удару по станції комплексу РЕБ «Мурманськ-БН», яку російські військові розгорнули поблизу мису Фіолент у тимчасово окупованому Криму.
У розвідці зазначили, що береговий комплекс «Мурманськ-БН» призначений для ведення радіоелектронної розвідки, перехоплення та придушення сигналів у короткохвильовому діапазоні. Заявлена дальність його роботи становить до 5 тисяч кілометрів.
Раніше бійці ГУР в окупованому Криму уразили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Спецпризначенці ліквідували пускову установку, а також радіолокаційну станцію 96Л6, яка входила до складу дороговартісного комплексу. У відомстві оприлюднили яскраві кадри, що свідчать про ефективну роботу наших захисників.