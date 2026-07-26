Бензин за QR-кодом і з техпаспортом: у Криму паливний дефіцит перетворили на квест

Бензин / © Associated Press

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В окупованому Криму дефіцит пального набуває дедалі більш технологічних форм. У неділю, 26 липня, мешканцям обіцяють дозволити «вільно» придбати одразу три види пального — щоправда, із чіткими лімітами.

Без QR-кодів продаватимуть дизельне пальне NP — до 40 літрів, бензин АІ-95 NP — до 20 літрів та АІ-100 — до 40 літрів.

Ще три види пального будуть доступні лише за QR-кодами: АІ-92 та АІ-95 — по 20 літрів, а також пропан-бутан — до 40 літрів.

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Таким чином, слово «вільно» на кримських АЗС тепер означає можливість самостійно обрати, який саме встановлений ліміт не перевищувати.

Розсилання QR-кодів має розпочатися о 22:00. Мешканців закликають упродовж пів години перевіряти спеціальний бот — фактично брати участь у вечірній цифровій лотереї, головним призом у якій стануть 20 літрів бензину.

Заправити пальне в каністру дозволять лише за наявності оригіналу свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Номер автомобіля в документах повинен збігатися з інформацією у QR-коді. Частину пального можна буде залити в бак, а залишок — у каністру для домашнього генератора.

Окремі правила запровадили для пропан-бутану. Заправляти автомобілі газом не будуть — QR-код дозволить наповнити лише побутові балони з чинним терміном експлуатації. Загальний ліміт становитиме 40 літрів, незалежно від кількості балонів.

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Перед поїздкою мешканцям радять перевіряти онлайн-мапу наявності пального. Отже, щоб заправитися в окупованому Криму, тепер недостатньо мати автомобіль і гроші: потрібні бот, QR-код, техпаспорт, актуальна мапа та трохи удачі.

Нагадаємо, що раніше у Криму пролунали вибухи та стрілянина: повідомляють про атаку безпілотників

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