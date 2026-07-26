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Росія атакує Балаклійську громаду: жителів закликали не виходити з укриттів
На території Балаклійської громади Харківської області триває ворожа атака. Місцевих жителів закликають залишатися у безпечних місцях.
Російські війська завдають ударів по території Балаклійської громади. Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов у своєму офіційному Telegram-каналі.
Він закликав жителів громади не залишати укриттів та інших безпечних місць до офіційного відбою повітряної тривоги.
«Бережіть себе та своїх близьких», — наголосив Карабанов.
Інформації про наслідки атаки, можливі руйнування чи постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, що у Києві після удару РФ спалахнули пожежі у трьох районах: уламки пошкодили багатоповерхівку