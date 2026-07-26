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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
74
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1 хв

Росія атакує Балаклійську громаду: жителів закликали не виходити з укриттів

На території Балаклійської громади Харківської області триває ворожа атака. Місцевих жителів закликають залишатися у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

Російські війська завдають ударів по території Балаклійської громади. Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов у своєму офіційному Telegram-каналі.

Він закликав жителів громади не залишати укриттів та інших безпечних місць до офіційного відбою повітряної тривоги.

«Бережіть себе та своїх близьких», — наголосив Карабанов.

Інформації про наслідки атаки, можливі руйнування чи постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, що у Києві після удару РФ спалахнули пожежі у трьох районах: уламки пошкодили багатоповерхівку

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
74
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