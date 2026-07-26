Росія атакує Балаклійську громаду: жителів закликали не виходити з укриттів

Сирена / © ТСН.ua

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Російські війська завдають ударів по території Балаклійської громади. Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов у своєму офіційному Telegram-каналі.

Він закликав жителів громади не залишати укриттів та інших безпечних місць до офіційного відбою повітряної тривоги.

«Бережіть себе та своїх близьких», — наголосив Карабанов.

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Інформації про наслідки атаки, можливі руйнування чи постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, що у Києві після удару РФ спалахнули пожежі у трьох районах: уламки пошкодили багатоповерхівку

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