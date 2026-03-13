- Дата публікації
Ворог атакував Балаклію: зафіксовано влучання у житлову забудову — МВА
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Російські загарбники ніч проти 13 березня атакували Балаклію у Харківській області ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.
Він заявив, що в результаті атаки було зафіксовано декілька влучань по території житлової забудови.
«Усі відповідні служби оперативно працюють на місцях події. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 13 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що моніторингові канали повідомляють, що російська армія може готувати новий масований ракетний удар по Україні.