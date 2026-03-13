Ворог атакував Харківщину / © Associated Press

Російські загарбники ніч проти 13 березня атакували Балаклію у Харківській області ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

Він заявив, що в результаті атаки було зафіксовано декілька влучань по території житлової забудови.

«Усі відповідні служби оперативно працюють на місцях події. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 13 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що моніторингові канали повідомляють, що російська армія може готувати новий масований ракетний удар по Україні.