ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Ворог атакував Балаклію: зафіксовано влучання у житлову забудову — МВА

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ворог атакував Харківщину

Ворог атакував Харківщину / © Associated Press

Російські загарбники ніч проти 13 березня атакували Балаклію у Харківській області ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

Він заявив, що в результаті атаки було зафіксовано декілька влучань по території житлової забудови.

«Усі відповідні служби оперативно працюють на місцях події. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 13 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що моніторингові канали повідомляють, що російська армія може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
38
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie