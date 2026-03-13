ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Експерт розповів, коли Угорщина поверне конфісковані у Ощадбанку гроші

Навіть перемога Віктора Орбана на виборах не завадить поверненню коштів, бо задіяно багато міжнародних гравців.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Конфісковані гроші та золоті злитки

Конфісковані гроші та золоті злитки

Угорщина поверне Україні арештовані інкасаторські кошти, незалежно від результатів майбутніх виборів, адже йдеться про великі банківські угоди та міжнародні зобов’язання, а не про приватне рішення окремого політика.

Таку думку висловив директор програми Регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергій Герасимчук.

«Якщо під час виборів в Угорщині переможе Петер Мадяр, майже достеменно Україна отримає арештовані кошти назад. Припускаю, що навіть якщо дивом Віктор Орбан утримається за своє крісло, шанси на повернення теж є, бо задіяно надто багато гравців», — зазначив Герасимчук.

Він додав, що Європа не живе у середньовіччі, а Віктор Орбан не Робін Гуд, щоб просто пограбувати інкасаторський караван і потім казати, що ці гроші підуть на користь бідним.

«Йдеться про банківські угоди, солідні кошти та європейську державу, попри те, що Віктор Орбан докладає максимальних зусиль, аби вона такою не виглядала», — наголосив експерт.

Раніше повідомлялося, що Ощадбанк повернув інкасаторські авто з Угорщини, але 40 млн доларів, 35 млн євро і золото досі затримані.

Ми раніше інформували, що одного із громадян України, яких затримували в Угорщині, були змушені відправити до лікарні в критичному стані.

Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie