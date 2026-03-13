Експерт розповів, коли Угорщина поверне конфісковані у Ощадбанку гроші

Конфісковані гроші та золоті злитки

Угорщина поверне Україні арештовані інкасаторські кошти, незалежно від результатів майбутніх виборів, адже йдеться про великі банківські угоди та міжнародні зобов’язання, а не про приватне рішення окремого політика.

Таку думку висловив директор програми Регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергій Герасимчук.

«Якщо під час виборів в Угорщині переможе Петер Мадяр, майже достеменно Україна отримає арештовані кошти назад. Припускаю, що навіть якщо дивом Віктор Орбан утримається за своє крісло, шанси на повернення теж є, бо задіяно надто багато гравців», — зазначив Герасимчук.

Він додав, що Європа не живе у середньовіччі, а Віктор Орбан не Робін Гуд, щоб просто пограбувати інкасаторський караван і потім казати, що ці гроші підуть на користь бідним.

«Йдеться про банківські угоди, солідні кошти та європейську державу, попри те, що Віктор Орбан докладає максимальних зусиль, аби вона такою не виглядала», — наголосив експерт.

Раніше повідомлялося, що Ощадбанк повернув інкасаторські авто з Угорщини, але 40 млн доларів, 35 млн євро і золото досі затримані.

Ми раніше інформували, що одного із громадян України, яких затримували в Угорщині, були змушені відправити до лікарні в критичному стані.