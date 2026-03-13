Кремль закручує гайки перед війною з НАТО: Інтернет "гасять" навіть для влади - ISW

Кремль посилює контроль за інформпростором, який тоне у критиці війни / © Associated Press

Кремль посилює контроль над російським інформаційним простором та все більше обмежує доступ росіян до Інтернету.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

«Від 5 березня російська влада обмежила мобільний зв’язок у Москві. У Держдумі мобільний зв’язок та Інтернет не працюють два дні поспіль. Посилюються також сигнали з Кремля про намір продовжувати обмежувати Telegram», — йдеться у повідомленні експертів.

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін пояснив проблеми зі зв’язком у парламентській будівлі міркуваннями «державної безпеки».

«Посилення цієї цензурної кампанії продовжує свідчити про те, що президент Росії Володимир Путін може бути не таким впевненим у стабільності свого режиму, і Кремль, ймовірно, продовжить розбудову російського фізичного та соціального контролю над російським інтернетом, можливо, напередодні майбутнього конфлікту з НАТО», — вважають в ISW.

Раніше повідомлялося, що Росія блокує WhatsApp, західні платформи соціальних мереж, ЗМІ та засоби обходу обмежень. Кремль посилює кампанію, аби відновити контроль над інформаційним простором РФ, а задля запобігання доступу до глобальної мережі Інтернет.

Також Кремль запровадив жорсткі обмеження на роботу Telegram. Це викликало обурення з боку російських солдатів та військових блогерів, бо може стати фатальним для армії Росії.