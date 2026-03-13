ТСН у соціальних мережах

Землю на кілька днів накриє магнітна буря: коли і хто в зоні ризику

На Землі зростає геомагнітна активність.

Олена Капнік
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © ТСН.ua

На Землі розпочалася магнітна буря, яка може тривати кілька днів. Сьогодні, 13 березня, вона досягнула червоного рівня — К-індекс 5.

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

Сьогодні зранку Кр-індекс підвищився до позначки 5. Це свідчить про шторм G1. Протягом 14-15 березня активність Сонця зменшиться і опуститься до жовтого рівня. Втім, слабкий шторм ще буде відчутний.

Магнітна буря. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря. Фото: Мeteoagent.

За даними британських науковців, на Землю надійде високошвидкісний потік, пов’язаний з періодичною трансекваторіальною корональною дірою. Його прибуття посилить геомагнітну активність до активного рівня та потенційно досягне STORM G1.

Прогноз глобальної геомагнітної активності.

Прогноз глобальної геомагнітної активності.

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

  • віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

  • більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

  • нормалізуйте сон:

  • намагайтеся менше нервувати.

