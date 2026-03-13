- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 310
- Час на прочитання
- 1 хв
Землю на кілька днів накриє магнітна буря: коли і хто в зоні ризику
На Землі зростає геомагнітна активність.
На Землі розпочалася магнітна буря, яка може тривати кілька днів. Сьогодні, 13 березня, вона досягнула червоного рівня — К-індекс 5.
Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.
Сьогодні зранку Кр-індекс підвищився до позначки 5. Це свідчить про шторм G1. Протягом 14-15 березня активність Сонця зменшиться і опуститься до жовтого рівня. Втім, слабкий шторм ще буде відчутний.
За даними британських науковців, на Землю надійде високошвидкісний потік, пов’язаний з періодичною трансекваторіальною корональною дірою. Його прибуття посилить геомагнітну активність до активного рівня та потенційно досягне STORM G1.
Як зменшити вплив магнітних бур:
пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;
віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;
більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;
нормалізуйте сон:
намагайтеся менше нервувати.