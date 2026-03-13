Землю на кілька днів накриє магнітна буря: коли і хто в зоні ризику

Магнітна буря. / © ТСН.ua

Реклама

На Землі розпочалася магнітна буря, яка може тривати кілька днів. Сьогодні, 13 березня, вона досягнула червоного рівня — К-індекс 5.

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

Сьогодні зранку Кр-індекс підвищився до позначки 5. Це свідчить про шторм G1. Протягом 14-15 березня активність Сонця зменшиться і опуститься до жовтого рівня. Втім, слабкий шторм ще буде відчутний.

Реклама

Магнітна буря. Фото: Мeteoagent.

За даними британських науковців, на Землю надійде високошвидкісний потік, пов’язаний з періодичною трансекваторіальною корональною дірою. Його прибуття посилить геомагнітну активність до активного рівня та потенційно досягне STORM G1.

Прогноз глобальної геомагнітної активності.

Як зменшити вплив магнітних бур: