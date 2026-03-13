СБУ затримала агента РФ, який готував замах на Білецького: як хотіли вбити командира

Андрій Білецький

Правоохоронці запобігли убивству командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького за замовленням російських спецслужб. Агент росіян готував ракетно-бомбовий удар по українському командиру, коли той перебував у зоні бойових дій.

Про це повідомила Служба безпеки України у Facebook.

Замах на Андрія Білецького - що відомо

За даними правоохоронців, агентом виявився оператор БпЛА із іншої бригади, яка виконує завдання у Харківській області. За матеріалами справи, фігурант був завербований російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на РФ.

Фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття Білецького на позиції свого з’єднання. Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати «грифовану» інформацію у колег по службі.

Затримання агента РФ який готував замах на Андрія Білецького / © СБУ

У межах свого завдання він мав «злити» росіянам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл. Для конспірації зв’язку з рф агент регулярно видаляв повідомлення з листування.

СБУ викрила чоловіка ще на початковому етапі його шпигунської діяльності, а потім поетапно документувала його контакти зі спецслужбами рф та убезпечила локації відповідних Сил оборони.

Як вказують у СБУ, запобігти спробі вбивства Білецького вдалося за сприяння головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяра) Бровді.

«Крота» затримали на території гарнізону й повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за яку йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Він перебуває під вартою.

Раніше ми писали про те, як російські агенти орендували квартири біля Офісу президента, щоб убити Володимира Зеленського.