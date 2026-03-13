Провалилися під кригу: у Харкові загинули двоє дітей — деталі трагедії

У Харкові двоє дітей загинули, провалившись під кригу / © pixabay.com

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Харкові на водоймі трагічно загинули 10-річний та 17-річний хлопці. Їх намагався врятувати перехожий.

Про це повідомили у поліції.

"Під кригу провалилися п’ятеро малолітніх дітей та один неповнолітній. Перехожий чоловік кинувся на допомогу та зумів врятувати чотирьох дітей — двох дівчат та двох хлопців. На жаль, загинули 10-річний та 17-річний хлопці", — йдеться у повідомленні відомства.

Реклама

Шестеро дітей, які провалилися під кригу в Шевченківському районі Харкова 12 березня — переселенці з Купʼянська, пише "Суспільне". Пʼятеро з них, серед яких загиблий 10-річний хлопчик, жили в гуртожитку неподалік від водойми. 17-річний підліток, який також загинув, мешкав у квартирі з родиною.

"Діти одномоментно провалилися. Далі покази різняться. Одні кажуть, що поруч був 17-річний підліток, який гуляв із собакою і кинувся допомагати. Інші — що він теж гуляв із цими дітьми. Це буде встановлювати слідство", — каже Богдан Гладких, директор міського департаменту надзвичайних ситуацій.

Чотирьох дітей врятував 40-річний місцевий житель, який працює на підприємстві недалеко від водойми, додає директор міського департаменту надзвичайних ситуацій. За його словами, чоловікові знадобилася медична допомога: йому стало зле, коли він намагався витягнути пʼятого хлопчика.

Чотирьох дітей із симптомами переохолодження доправили до лікарні, повідомив "Суспільному" директор центру екстреної меддопомоги регіону Віктор Забашта. За його словами, вони — у легкому стані, загрози життю дітей немає.

Реклама

За даними поліції Харківщини, врятовано двох хлопчиків та двох дівчаток.

Нагадаємо, мешканець міста Ямполя на Вінниччині намагався вплав перетнути державний кордон і дістатися Молдови, але втопився у річці Дністер. Тіло 31-річного місцевого жителя дістали з води лише наступного дня.