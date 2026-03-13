Макс Барських на відео пристрасно зацілував Лару Фабіан

Лара Фабіан та Макс Барських / © скриншот з відео

Співак Макс Барських потішив шанувальників новим українськомовним треком.

Виконавець представив пісню, яка отримала назву "Сльози". Композиція звучить як сучасна попбалада, у якій класичні елементи минулого переосмислено через сьогоднішню продакшн-культуру. У ній немає надмірної драматизації — навпаки, трек тримається на благородній стриманості й мелодичній чистоті, завдяки чому пісня сприймається водночас інтимно й масштабно.

У звучанні треку відчувається тонка робота з атмосферою ретро: композиція вибудувана навколо романтичного піаніно, м'якої гітари та оркестрових фактур, що поступово розгортаються в емоційне музичне полотно. Музиканти свідомо звертаються до естетики сімдесятих — це чутно у хорових переливах, теплій аналоговій глибині аранжування та майже кінематографічній мелодиці.

Разом із піснею Макс Барських також представив mood video, в якому багато років тому знімався з бельгійською та канадійською співачкою Ларою Фабіан. Артисти втілили на екранах парочку, яка закохалась одне в одного. Звичайно ж, без пристрасних поцілунків між ними не минулось. Проте їхня історія не мала щасливого кінця.

