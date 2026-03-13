- Дата публікації
Макс Барських на відео пристрасно зацілував Лару Фабіан
Артист представив новий трек "Сльози" та чуттєве mood video до нього.
Співак Макс Барських потішив шанувальників новим українськомовним треком.
Виконавець представив пісню, яка отримала назву "Сльози". Композиція звучить як сучасна попбалада, у якій класичні елементи минулого переосмислено через сьогоднішню продакшн-культуру. У ній немає надмірної драматизації — навпаки, трек тримається на благородній стриманості й мелодичній чистоті, завдяки чому пісня сприймається водночас інтимно й масштабно.
У звучанні треку відчувається тонка робота з атмосферою ретро: композиція вибудувана навколо романтичного піаніно, м'якої гітари та оркестрових фактур, що поступово розгортаються в емоційне музичне полотно. Музиканти свідомо звертаються до естетики сімдесятих — це чутно у хорових переливах, теплій аналоговій глибині аранжування та майже кінематографічній мелодиці.
Разом із піснею Макс Барських також представив mood video, в якому багато років тому знімався з бельгійською та канадійською співачкою Ларою Фабіан. Артисти втілили на екранах парочку, яка закохалась одне в одного. Звичайно ж, без пристрасних поцілунків між ними не минулось. Проте їхня історія не мала щасливого кінця.
