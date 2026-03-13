ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
478
Час на прочитання
1 хв

Макс Барських на відео пристрасно зацілував Лару Фабіан

Артист представив новий трек "Сльози" та чуттєве mood video до нього.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Лара Фабіан та Макс Барських

Лара Фабіан та Макс Барських / © скриншот з відео

Співак Макс Барських потішив шанувальників новим українськомовним треком.

Виконавець представив пісню, яка отримала назву "Сльози". Композиція звучить як сучасна попбалада, у якій класичні елементи минулого переосмислено через сьогоднішню продакшн-культуру. У ній немає надмірної драматизації — навпаки, трек тримається на благородній стриманості й мелодичній чистоті, завдяки чому пісня сприймається водночас інтимно й масштабно.

У звучанні треку відчувається тонка робота з атмосферою ретро: композиція вибудувана навколо романтичного піаніно, м'якої гітари та оркестрових фактур, що поступово розгортаються в емоційне музичне полотно. Музиканти свідомо звертаються до естетики сімдесятих — це чутно у хорових переливах, теплій аналоговій глибині аранжування та майже кінематографічній мелодиці.

Разом із піснею Макс Барських також представив mood video, в якому багато років тому знімався з бельгійською та канадійською співачкою Ларою Фабіан. Артисти втілили на екранах парочку, яка закохалась одне в одного. Звичайно ж, без пристрасних поцілунків між ними не минулось. Проте їхня історія не мала щасливого кінця.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський захопив романтикою з відомою українською акторкою. Артист представ кліп на пісню "Шекспір".

Дата публікації
Кількість переглядів
478
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie