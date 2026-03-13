- Дата публікації
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 14-15 березня
Вихідними очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14-15 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 14 березня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень). Така буря вважається слабкою за космічними мірками, проте вона може спричиняти погіршення самопочуття в метеозалежних людей. У неділю, 15 березня, сонячна активність знизиться, проте магнітосфера Землі все ще перебуватиме у збудженому стані. Очікується магнітні хвилювання з К-індексом 4, що відповідає жовтому рівню. Цього дня вплив на самопочуття може зберігатися, але буде значно слабкішим, ніж напередодні.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.