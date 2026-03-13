- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 188
- Час на прочитання
- 2 хв
Зара Тіндалл приїхала на перегони в ефектному оксамитовому костюмі та викликала фурор
Зара та її чоловік Майк Тіндалл відвідали третій день Челтнемського фестивалю на іподромі Челтнема.
Донька принцеси Анни продемонструвала бездоганний образ у штанному костюмі. Зара одягла темно-зелене оксамитове вбрання Meandem суворого крою, який пом’якшувала оливкова шовкова блузка Reiss, що надавала образу теплоти та глибини. Вона також не обійшлася без головного убору, обравши цього разу капелюх-пігулку від Sarah Cant болотно-зеленого кольору зі скульптурною золотою квіткою, ав руках тримала клатч зі шкіри крокодила бронзового відтінку від Lalage.
Образ Зари Тіндалл завершувала стильна зачіска, легкий макіяж та сережки-кільця з лимонним кварцом, перидотом і діамантами від Kiki McDonough.
Вибір зеленого кольору здавався продуманою пошаною четвергу Святого Патрика, одному з найважливіших днів Челтнемського фестивалю. Цей відтінок тонко натякав на сильну ірландську присутність, яка здавна вплетена в дух цієї скакової події.
Її чоловік Майк Тіндалл одягнув картатий твідовий костюм-трійку теплих тонів з темно-синьою краваткою в горошок та коричневими замшевими туфлями.
Також третього дня змагань у Челтнемі з’явилася і принцеса Анна. Вона була в пальті та зеленому спідничному костюмі, а також у хутряній шапці, що натякало на те, що погода в Челтнемі прохолодна.
Декількома днями раніше кінні змагання відвідала королева Камілла і мама принцеси Кейт — Керол Міддлтон. Того дня на перегони приїжджала й Зара.