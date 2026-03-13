ТСН у соціальних мережах

Принцеса Уельська розповіла, від якого продукту їй довелося відмовитися після того, як вона дізналася про свій діагноз

Учора принц і принцеса Уельські відвідали кілька заходів у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Однією з зупинок Вільяма та Кейт стала пивоварня Southwark Brewing Company, де подружжю показали, як правильно варити пиво та розливати його по келихах.

Поки Вільям проводив дегустацію пива, Кетрін розповіла, що скоротила споживання алкоголю «від моменту постановки діагнозу» в березні 2024 року. Нагадаємо, у принцеси тоді було діагностовано невстановлену форму раку, і вона пройшла шестимісячний курс хіміотерапії. Нині вона перебуває у ремісії та відновила звичайний графік королівських заходів.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Вільям і Кетрін, які раніше відвідали ринок Боро, завітали до пивної зали Faber, де їм запропонували скуштувати пиво та сидр, пише express. Але принцеса ввічливо відмовилася і сказала власниці Ганні Роудс:

«Відколи мені поставили діагноз, я майже не вживаю алкоголю. Тепер мені потрібно набагато уважніше стежити за цим». Роудс, яка запропонувала Кейт безалкогольний напій, відповіла: «Цілком справедливо».

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Принц Вільям спробував цілу низку сортів пива і сидру. Кетрін замість алкоголю спробувала трохи меду, зануривши паличку в банку.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Після цього пара відвідала Королівську національну рятувальну службу. Там принцові Вільяму дозволили покерувати рятувальною шлюпкою, а Кейт охоче приєдналася до чоловіка.

