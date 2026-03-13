ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 14 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто змушувати себе працювати через силу

Енергетика повільно, але неухильно наближатиметься до нуля, тому багатьох накриють лінощі, байдужість і апатія.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Весняний пейзаж

Весняний пейзаж / © Credits

Не варто змушувати себе працювати через силу — нічого, крім перевтоми і депресії, такий підхід до зламу свого біологічного ритму не принесе.

Найкращий вихід із ситуації, що склалася, залишитися вдома і побайдикувати, що в суботу цілком можна організувати.

Овен

Скорочувати спілкування з неприємними людьми бажано завжди, але цього дня відсторонитися від них потрібно максимально, а ще ліпше, зовсім від нього відмовитися — нічого, крім зіпсованих нервів, ви від нього не отримаєте.

Телець

Роздавати оточенню поради, яких воно у вас не запитуватиме — не найкращий спосіб зберегти з ними добрі стосунки, тому варто утриматися від несанкціонованого втручання в чуже життя.

Близнята

Посилити сприятливу енергетику дому можна за допомогою генерального прибирання — насмперед, необхідно перетрусити вміст шаф, віддавши непотрібні, але ще боєздатні речі, на благодійність.

Рак

Нинішній день ідеально підходить для підтягування «хвостів» — до того ж, не так на роботі, як удома, а ось від реалізації нових господарських проєктів поки що краще відмовитися — просуватися вони будуть дуже повільно.

Лев

Не рекомендується легковажно ставитися до грошей: по-перше, вони можуть образитися і залишать вас без своєї уваги, а по-друге, ви ризикуєте витратити занадто багато, придбавши водночас купу непотрібних речей.

Діва

Під час розв’язання важливих — як побутових, так і особистих — проблем вирішальну роль має відігравати внутрішній голос — жоден інший, навіть дуже шановний і авторитетний співрозмовник, не зможе дати правильну пораду.

Терези

Гарний день для того, щоб навести ідеальний лад у навколишньому просторі на рівні свого житла: вам вдасться виявити речі, які його захаращують, і вдало позбутися їх.

Скорпіон

Вам може здатися, що дубима людина дала вам привід для розчарування, однак не варто поспішати з висновками — найімовірніше, насправді все зовсім не так, як здасться на перший — і навіть другий — погляд.

Стрілець

Схоже, настав час для доведення до пуття справ, які з найрізноманітніших причин постійно відкладали в так звану довгу шухляду — зараз складуться сприятливі обставини для їхньої реалізації.

Козоріг

Пріоритетом для вас у цей час має стати винятково власне життя — втручатися в чуже, наводячи в ньому свої порядки, критикувати і робити настанови не варто, навіть якщо ви вважатимете це доречним.

Водолій

Розв’язання серйозних питань, навіть якщо вони стосуються господарства і побуту, краще відкласти на деякий час — користі від подібної діяльності однаково не буде, а щоб не сидіти склавши руки, можна зайнятися своїм хобі.

Риби

Виступати третейським суддею у сварці між двома близькими вам людьми — справа заздалегідь невдячна: у будь-якому разі, один із них вважатиме себе скривдженим, а винним, на його думку, виявитеся ви.

